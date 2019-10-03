СовФед выпустит методичку по иностранному вмешательству в российские выборы

Доклад о попытках иностранного вмешательства в российские выборы будет представлен на следующем заседании профильной комиссии Совета Федерации. Сенаторы уверены, что пик вмешательства пришелся на кампанию в Мосгордуму.

Как пишут «Известия», группа СовФеда по наблюдению за избирательной кампанией изучала ситуацию с 30 мая по 12 сентября. Председатель комиссии Андрей Климов отметил, что наиболее заметные попытки иностранного вмешательства сенаторы зафиксировали на выборах в столичную думу, и назвал его деструктивным по количеству нарушений правопорядка «и по целому ряду фактов». «Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права», – цитирует Климова издание.

При этом сенатор подчеркнул, что комиссия пришла к выводу – попытки внешнего влияния были направлены не на изменение ситуации на выборах, а на изучение реакции руководства страны, тесты для власти на способность «действовать решительно и в правовом поле».

Кто именно мог стоять за этими попытками Климов не пояснил, а в качестве примеров напомнил о сюжетах, которые выходили на канале Euronews, публикациях в соцсетях Deutsche Welle и «Радио Свобода».

Кроме того, сенатор назвал вопиющим фактом вмешательства в выборы ряда стран о непризнании итогов голосования в Верховный совет Крыма. При этом Климов заявил о необходимости внесения изменений в действующие федеральные законы для нейтрализации таких попыток. В частности, речь идет об очередных изменениях в законодательство о проведении публичных мероприятий.

Сенатор также отметил, что каждый год попытки иностранного вмешательства в российские выборы идут по разным схемам, поэтому комиссия СовФеда решила выпустить методичку с разъяснениями, что именно они должны считать фактами такого вмешательства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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