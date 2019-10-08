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Вторник, 8 октября 2019, 16:45 мск

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«На ковер»: Путин собирает в Кремле 19 новых губернаторов

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин встретится с 19 новыми главами регионов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Предполагается, что встреча состоится завтра, 9 октября. На этот же день намечено очередное совещание с членами правительства. Основная тема – совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Как сообщал «Новый День», во второй половине октября может стартовать новая волна губернаторский отставок, она затронет регионы, где в 2020 году пройдут выборы. В частности, существует высокая вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, руководителя Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, а также губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В числе вероятных отставников собеседники издания также называют главу Камчатки Владимира Илюхина, губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, руководителей Калужской и Архангельской областей Анатолия Артамонова и Игоря Орлова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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