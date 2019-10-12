«Эта система умрет»: новой «пенсионной пирамиде» предрекли крах

Закон о раннем выходе на негосударственную пенсию – первый шаг к краху негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказала на пресс-конференции в Москве доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская, комментируя документ, принятый Госдумой в первом чтении.

«Я считаю, это первый шаг на пути к тому, чтобы эта система вообще прекратила свое существование в связи с неэффективностью, – заявила она. – Потому что как только начнутся первые невыплаты – просто сейчас их еще нет – встанет вопрос о том, что это малоэффективно. Но к этому времени огромное количество самозанятых иностранцев, например, ежемесячно будут направлять денежные средства, надеясь на эту систему. Мы же не думаем о том, что будет завтра-послезавтра? Мы думаем о том, как наполнить деньгами так называемую вторую дополнительную пенсию».

Эксперт отметила, что преимущества второй – негосударственной – пенсии достаточно эфемерны, потому что «существует простая логика просчета, и она, к сожалению, не за реформу». «И достаточно скорое принятие в первом чтении этого законопроекта – это, мне кажется, очередной удар и очередной минус нашей пенсионной реформе», – подчеркнула Залюбовская.

При этом, как считает эксперт, на начальном этапе благодаря законопроекту, фактически возвращающему срок выхода на пенсию на дореформенный уровень, НПФ удастся привлечь достаточно серьезные средства граждан. «Это и делается для привлечения денежных средств в НПФ», – констатировала она, отметив, что вкладчиками, очевидно, станет, в том числе, достаточно большая группа высокооплачиваемых сотрудников госкорпораций. «Какой-то период времени это будет существовать, потом эта система умрет», – пояснила Залюбовская, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о последствиях принятия закона.

При этом общий уровень финансовой грамотности в стране достаточно низок, и людям сложно будет объяснить нюансы работы НПФ так, чтобы они понимали степень своего риска. «Есть очень интересная оговорочка: НПФ имеют право раскрывать информацию о том, где они размещают деньги – но не обязаны. А если они имеют право не показывать – значит, они не показывают. И даже при наличии лицензии на ведение деятельности, обычный гражданин сегодня не может проверить деятельность НПФ», – уточнила Залюбовская.

С тем, что на первоначальном этапе закон сработает в пользу НПФ, согласился адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов. «Опять пострадают те люди, которые самые доверчивые, – считает он. – Они принесут свои последние копейки в фонды, а до этих выплат физически не доживут. Вопрос – а вернут ли они свои деньги, вложенные туда? Или их родственники получат эти деньги?» Возможно, государство могло бы гарантировать возврат этих средств по примеру работы АСВ на рынке банковских вкладов – однако, полагает Краснов, «это такой огромный массив денег, что я думаю, государство не в состоянии гарантировать, что эти деньги будут возмещены, если пенсионные фонды будут разворованы».

«У населения уже голова набекрень от того, что уже в который раз меняется эта реформа, – подчеркнул он. – Нам объясняют, что эта реформа – окончательная, она приведет нас к положительным результатам, позволит нам жить нормально и предсказуемо и действовать дальше. Я не уверен, что все имеет смысл, потому что в том виде, в котором она предлагается – это реформа для богатых и образованных. Но я думаю, что богатым и образованным она не нужна, потому что они и так имеют другие инструменты в виде недвижимости, зарубежных акций, счетов, именных паев, где они получают прибыль – и они спокойно уйдут на пенсию и будут жить. Они не понесут свои деньги (в НПФ), зная, что это «МММ», и в принципе им это неинтересно. Мое мнение, как практикующего юриста – здесь речь идет только о прибыли, а не о социальной ответственности».

На основании принимаемых в последнее время законов вообще складывается впечатление, что государство решило избавиться от социальной ответственности за своих граждан, обратил внимание Краснов. «Теперь государство ищет те направления, куда можно эти все уровни ответственности спихнуть: на негосударственные фонды, на самих людей, – пояснил он. – А потом, когда люди будут приходить к своему пенсионному возрасту, а фонды разорятся, и они будут пополнять ряды бомжей – государство скажет: «Ну, ребят, у вас же была возможность выбирать?!» Я за то, чтобы были различные механизмы, чтобы люди могли выбирать, но при такой государственной политике, как у нас в стране – и в мире в принципе, очень сложно прогнозировать что-то на 20-30-40 лет. Потому что у нас происходят кризисы каждые 8-10 лет, и у нас обваливается все: даже госучреждения и банки закрываются. И как можно говорить людям – дайте денег, но мы не гарантируем, что вы потом вернете?»

У россиян отсутствует доверие к власти, констатировала и эксперт по финансовой грамотности Наталья Приказюк. «У людей отложены достаточно крупные суммы, но они ее никуда не вкладывают, потому что нет доверия: все меняется настолько быстро, и оно не меняется с плюсом для человека, и вообще непонятно – как, зачем и почему, – сказала она. – Что касается этого законопроекта – я считаю, что это не более чем какая-то популистская мера, которая лоббируется кем-то для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но это – не для людей».

Законопроект, позволяющий получать негосударственные пенсии на 5 лет раньше, чем страховые выплаты по старости, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении 8 октября. При этом ни один из авторов законопроекта не смог сообщить коллегам, на какие суммы смогут рассчитывать вкладчики НПФ. Сами фонды, между тем, имеют гарантированный законом доход в 0,75% от размещенных средств вкладчиков независимо от результата своей работы – то есть доход фонды получают, даже если принесли вкладчикам убытки.

Согласно экспертным расчетам, для получения негосударственной пенсии в 30 тысяч рублей среднестатистическому россиянину нужно ежемесячно перечислять в НПФ по 11 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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