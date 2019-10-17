«С 1 января препаратов просто не будет в аптеках»: «Единая Россия» в Госдуме признала надвигающийся коллапс с лекарствами

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента против новой системы маркировки лекарств восстала даже проправительственная фракция «Единая Россия». Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от «партии власти» Андрей Исаев сделал резкое заявление в адрес кабинета министров, который возглавляет председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

Парламентарий назвал вопиющей ситуацию, при которой люди не могут приобрести лекарства, «которые есть в стране и на которые государство тратит сотни миллиардов рублей». Исаев подчеркнул, что маркировка препаратов должна поставить заслон контрафакту и прекратить злоупотребления. «Но любое хорошее дело можно испортить плохим исполнением», – признал «единоросс».

На прошедших во вторник в Госдуме парламентских слушаниях участники фармацевтического рынка заявили, что система не готова к запуску. С 1 января 2020 года нельзя будет приобрети лекарства, на которых нет маркировки, или аптека не считает код на упаковке. В новую систему должны войти более тысячи предприятий, 2,5 тысячи дистрибьюторов, 35 тысяч аптек и учреждений, промаркировать необходимо 6,5 млрд упаковок. «На сегодня в системе зарегистрировалось 15% участников. Внесены данные по 8% препаратов. Осталось два месяца», – констатировал Исаев, подчеркнув, что Ассоциация производителей доложила о переоборудовании только 45% упаковочных линий, а объективной информации о готовности аптек нет вообще. По некоторым данным – она составляет от 12% до 40%, и это только по сетевым аптекам – по одиночным торговым точкам данных нет. Никакого полномасштабного тестирования системы никогда не проводилось. При этом правительство сейчас проводит эксперимент по маркировке, но его итоги чиновники намерены подвести только в феврале – то есть уже после того, как новая обязательная для всех система начнет работу с 1 января.

Вместе с тем, как отметил Исаев, в результате введения новой системы маркировки лекарства в России подорожают в среднем на 2 рубля, однако это усредненные данные. Самое ощутимое повышение цены ожидается на наиболее дешевые препараты – «потому что качество упаковки ниже, скорость ленты выше, а значит выше брак – он составляет уже сегодня до 30%». «Все это уйдет в себестоимость, – обратил внимание Исаев. – Но цены поднимутся не на все препараты, потому что значительная часть дешевых включена в Перечень жизненно важных, на которые цены зафиксированы. Тогда мы можем столкнуться с тем, что из-за низкой рентабельности производители просто снимут препараты с производства, и их просто не будет в аптеках». Стоит отметить, что об этом ранее также заявляли фармпроизводители.

Исаев призвал парламент оперативно вмешаться в ситуацию – подготовить поправку в закон, предполагающую плавное вхождение участников в новую систему, установить переходный период для производителей до 1 июля. Кроме того, депутат считает необходимым обязать правительство РФ представить Госдуме результаты эксперимента уже к 1 декабря нынешнего года. «До 1 декабря провести полномасштабное тестирование системы, представить в Государственную думу развернутую информацию по регионам о готовности всех участников рынка. К этому же времени должны быть окончательно утверждены все нормативные документы», – заявил депутат, подчеркнув, что правительство должно представить в Госдуму также список мер, которые оно намерено предпринять, чтобы не допустить роста цен на медпрепараты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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