В СПЧ попали директор медиахолдинга «Россия сегодня» и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) – из него исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме этого, согласно указу, в состав СПЧ включены исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов. Ответственный секретарь Совета Ирина Киркора назначена заместителем председателя СПЧ.

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что Путин назначил нового руководителем СПЧ и своим советником известного журналиста, секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

Бывший глава СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.10.19

Нападение на полицейского в Москве: подозреваемый арестован. / Посольство РФ в недоумении: Чехия «обезглавила» очередную «сеть» российских хакеров. / Путин сменил главу Совета по правам человека. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»