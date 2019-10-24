Скандал вокруг утечки данных в Сбербанке бьет по Кремлю

Массовые утечки личных данных россиян из электронных систем банков и других структур являются сильным ударом по Кремлю. Подобная «цифровая» халатность дискредитирует политику государства в области IT-технологий – граждане еще с большим недоверием будут относиться к предложениям правительства РФ по внедрению электронного голосования или электронных паспортов. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, комментируя последний скандал вокруг уточки данных клиентов Сбербанка.

По оценке эксперта, утечка клиентской базы Сбербанка в большей степени связана не с технической стороной работы, а с халатностью, поэтому основные вопросы должны быть адресованы к менеджменту Сбербанка. «Это вторая утечка за последний месяц, причем утечка в очень больших масштабах. Тут нет вопросов по законодательной базе и по части технологического обслуживания. Мы видим, что почему-то в зарубежных банках это происходит не так часто. Все происходящее говорит о недостаточных мерах безопасности, о неспособности руководства Сбербанка обеспечить защиту данных своих пользователей и, соответственно, об уязвимости системы», – сказал Фетисов.

При этом политолог обратил внимание, что проблема утечки данных граждан вышла за пределы банковского сектора и имеет также негативную политическую коннотацию. «Сбербанк, тем фактом, что не обеспечивал защиту данных своих пользователей, по сути, даже подставляет Кремль, так как в последнее время активно продвигается идея электронного голосования, активного внедрения электронных сервисов в жизнь граждан», – отметил Фетисов, подчеркнув, что такой скандал «наносит серьёзный имиджевый удар по всей политической системе».

Эксперт полагает, что случившееся негативно отразится, в том числе, на идее ввести в России электронных паспорта. «Это так же может ударить и здесь, потому что определенно будет возмущение, общество очень недоверчиво будет относиться ко всем возможным идеям, связанным с электронными услугами, особенно, в тех моментах, где речь идет о личных данных», – уверен политолог.

Фетисов обратил внимание, что речь идет не только об уязвимости личных данных клиентов Сбербанка. «Ввиду того, что это крупнейший российский банк, и он интересует злоумышленников в первую очередь, возможно, мы увидим какие-то подобные случаи и в других крупных банках в будущем», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», в начале октября стало известно об утечке клиентской базы Сбербанка – в интернете появились объявления о продаже личных данных 200 клиентов уральского филиала Сбербанка. Авторы объявлений уверяли, что в их распоряжении есть данные 60 млн карт. В Сбербанке первоначально заявили, что утечка затронула только 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, поскольку CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в открытый доступ. Позднее Сбербанк сообщил, что утечка затронула в общей сложности 5 тысяч клиентов уральского отделения банка. Кредитная организация провела расследование, по итогам которого объявила, что данные были украдены ее сотрудником, руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

Сегодня также стало известно, что персональные данные клиентов Сбербанка, имеющих потребительские кредиты и кредитные карты, выставили на продажу на черном рынке. База содержит миллион строк с полными данными заемщиков – паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или долга. Речь идет от данных клиентов Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений. Тем не менее, в Сбербанке опровергли эту информацию.

Москва, Мария Вяткина

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