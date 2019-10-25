«Мы никогда не решим проблему пробок»: расходы на дороги в бюджете Москвы предложено сократить в пять раз

Москве никогда не решить проблему автомобильных пробок с подобным городским бюджетом. Об этом заявила депутат Мосгордумы Дарья Беседина на встрече с муниципальными депутатами столицы в офисе партии «Яблоко». По ее мнению, для изменения ситуации надо менять местами статьи расходов на улично-дорожную сеть и общественный транспорт.

«Мы давно уже исследуем тему транспорта, и мы понимаем, что вот это – не бюджет развития транспортной системы. Это бюджет деградации транспортной системы, – сказала депутат. – Потому что этот гигантский фиолетовый кусок (на диаграмме, – ред.), это строящиеся и существующие автомобильные дороги, будет провоцировать автомобилепользование. Мы никогда не решим проблему пробок, если у нас будет такой бюджет».

На диаграмме, представленной депутатом, видно, что 44,88% всех расходов на транспортные статьи планируется потратить на автомобильные дороги и улично-дорожную сеть, 37,5% – на метрополитен, 9,6% – на наземный городской пассажирский транспорт, 3,46% – на железнодорожный транспорт, еще 3,25% – на организацию движения транспорта, 1% – на создание Единого парковочного пространства и 0,2% – на внутренний водный транспорт.

Беседина сообщила, что будет вносить поправки ко второму чтению проекта городского бюджета в Московской городской думе. «Здесь надо менять целиком, – пояснила она, отметив, что траты на наземный городской пассажирский транспорт составляют менее 10%. – Мы смотрели бюджет Лондона, там равны бюджеты на метрополитен и наземный городской транспорт».

«Нам по-хорошему надо менять местами автомобильный бюджет и бюджет городского пассажирского транспорта, – считает депутат. – Это если мы хотим побороть все пробки и действительно жить в здоровом городе, потому что в первую очередь наш транспорт – это наша же экология. Я сильно подозреваю, если мы копнем бюджет других программ, то там будет примерно то же самое. Мы обнаружим совершенно хаотично, произвольно поставленные траты, обнаружим, что большие траты идут на наиболее коррупциоемкие статьи бюджета, потому что строительство дорог – это чрезвычайно коррупциоемкая история».

Дарья Беседина подчеркнула, что намерена «прицельно заниматься» транспортным бюджетом, и пригласила москвичей присоединиться к разработке поправок.

Как отмечал ранее «Новый День», у Москвы, имеющей астрономически огромный бюджет с расходами в 3 150 млрд рублей, нет стратегии развития, заявили участники встречи, назвав бюджет столицы назвали крайне непрозрачным – при том, что потратить в 2020 году предполагается астрономические суммы: расходы составляют 3 150 млрд рублей при дефиците в 351 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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