Утечки личных данных россиян: на преступления толкает кризис, дальше – будет хуже

Скандалы с утечками персональных данных россиян стали следствием тяжелой социально-экономической ситуации и обнищания населения. Как считает политический консультант Юрий Воротников, работники сегодня получают недостаточного денег, поэтому «поддаются соблазнам» и идут на прибыльное мошенничество. В интервью РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что по мере нарастания экономического кризиса подобных негативных фактов будет больше, при этом стоит ожидать обострения протестных выступлений.

По оценке Воротникова, увеличение числа киберпреступлений в России, связанных с кражами персональных данных граждан, не связано с недостаточной законодательной базой или технологическим отставанием. «Я считаю, что технологически, с точки зрения безопасности, мы сейчас никому не уступаем в мире. Я думаю, что это проблема общего обнищания людей, депрессивного состояния общества, падения уровня доходов, низкого качества профессионализма людей, которые работают с такими организациями (как Сбербанк). Просто не дорабатывают с исполнителями – нет необходимого уровня лояльности работника при общем падении уровня жизни», – сказал он.

Эксперт пояснил, что специалисты, которые работают с данными, из-за низких зарплат чувствуют себя недооцененными. В пример он привел ситуацию вокруг «Национальной службой взыскания» (ООО «НСВ»), сотрудник которой подозревается в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. «Возникают соблазны улучшить свое финансовое положение за счет организации, к которой человек ничего не испытывает, а работает «постольку-поскольку». Он считает себя недооцененным в жизни. Зарплата низкая, а человеческая природа слаба…» – считает эксперт.

При этом Воротников отметил, что экономическая ситуация в стране не внушает надежд на лучшее, поэтому риски подобных махинаций будут только расти. «Я абсолютно убежден, что мы получим огромное число других депрессивных тенденций. Это будет сказываться как на эффективности работы в компаниях и корпорациях, так и на обстановке в стране – произойдет обострение протестных движений по разным поводам. Если раньше люди могли не обратить внимание на что-то, сейчас они будут более остро реагировать», – сказал он.

В то же время Воротников выразил уверенность, что утечки данных коренным образом не повлияют на планы цифровизации России. «Мошенники всегда были, даже когда деньги были железными. Всегда найдутся те, кто захочет использовать технический прогресс для незаконного обогащения. Это просто нужно учитывать, когда мы работаем над нововведениями. Но цифровизация уже неизбежна – мы уже заказываем такси в один клик, мы уже живем в цифровом мире, вопрос в том, чтобы государство перестроилось на цифровые форматы», – сказал эксперт.

По его мнению, цифровизация приведет к тому, что «система станет более прозрачной, более понятной, а все эти эпизодические происшествия – просто период становления». «Пока мы не перешли в цифровую экономику, мы будем находиться в ситуации повышенных рисков. Но затем мы и работаем, чтобы они снижались с каждым годом», – подчеркнул Воротников.

Как сообщал «Новый День», в России регулярно происходят скандалы вокруг утечек персональных данных граждан. В начале октября стало известно об утечке клиентской базы Сбербанка – в интернете появились объявления о продаже личных данных 200 клиентов уральского филиала Сбербанка. Авторы объявлений уверяли, что в их распоряжении есть данные 60 млн карт. В Сбербанке первоначально заявили, что утечка затронула только 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, поскольку CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в открытый доступ. Позднее Сбербанк сообщил, что утечка затронула в общей сложности 5 тысяч клиентов уральского отделения банка. Кредитная организация провела расследование, по итогам которого объявила, что данные были украдены ее сотрудником, руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

Накануне также стало известно, что персональные данные клиентов Сбербанка, имеющих потребительские кредиты и кредитные карты, выставили на продажу на черном рынке. База содержит миллион строк с полными данными заемщиков – паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или долга. Речь идет от данных клиентов Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений. Тем не менее, в Сбербанке опровергли эту информацию.

Так или иначе, накануне также стало известно, что сотрудники полиции совместно со службой безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков, в том числе Сбербанка.

По данным полиции, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.19

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