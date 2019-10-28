«Потом он стал меня оскорблять, я плакать начала»: после драки в школе-интернате директор вынуждал маму школьника забрать документы

Скандальная история с избиением воспитанника московской школы-интерната №17 получила продолжение. По словам мамы мальчика, проявившего агрессию, новый директор школы нашел простой способ решить проблему – он вынуждал ее «добровольно» забрать документы ребенка из учебного заведения. В городском департаменте образования РИА «Новый День» сообщили, что никто не имеет права принуждать родителей ребенка забрать документы из школы, и заверили, что «возникшее недопонимание улажено, вопрос полностью разрешен». Однако мама мальчика в этом сомневается.

Инцидент с избиением произошел осенью прошлого года, уточнили корреспонденту РИА «Новый День» в профсоюзе «Учитель». С тех пор мальчик, напавший на ребенка-инвалида, агрессии не проявлял – напротив, его состояние изменилось в лучшую сторону. Однако после публикации на сайте «Нового Дня» скандальная история вышла на официальный уровень, и на маму ребенка, по ее словам, стали давить, чтобы она забрала сына из школы-интерната №17. При этом ребенок нуждается именно в таких условиях обучения, которые созданы в этом учебном заведении, здесь он стал лучше учиться, изменилось его поведение, не стало агрессии, отметила она. «Ребенку действительно нужна помощь, он в этой школе изменился», – уверена мама. Забирать сына из интерната она не хочет: в обычной общеобразовательной школе он начинает пропускать уроки, ухудшается поведение, а у нее, как матери-одиночки, нет возможности быть рядом с сыном 24 часа в сутки – нужно работать.

Как сообщила женщина «Новому Дню», новый директор школы-интерната Марат Сяфуков разговаривал с ней в прошлом году – сразу после своего назначения. «Он был на эмоциях, очень злой, похож был даже на неадекватного человека, – говорит мама мальчика. – И он прямо дверь открыл из кабинета – вот там, у секретаря документы, забирайте, и уезжайте в свой Саратов или откуда там вы приехали, чтобы я вас больше не видел. (...) Потом он стал меня оскорблять, я плакать начала». Однако несмотря на такой жесткий разговор, она не стала забирать документы.

В сентябре этого года, рассказывает женщина, ее вызвала соцпедагог и заявила, что в пакете документов ее сына не хватает трех бумаг. «Нужно их сделать, а если не сделаем – все, мы не можем здесь обучаться, – рассказала о разговоре мама мальчика. – Я поехала на комиссию ЦПМПК (Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, – ред.), чтобы начать делать документы». В комиссии, по ее словам, ей сказали, что повторно ее проходить не требуется – а у ребенка уже есть заключение, полученное в 4 классе начальной школы. «Я сказала соцпедагогу, что пишу заявление в департамент. После этого она мне позвонила, и говорит – давайте пока оставим все, как есть, а дальше посмотрим».

В городском департаменте образования считают, что вопрос решен. «[Мама мальчика] не подавала заявление об отчислении ее ребенка из школы-интерната №17, и администрация образовательной организации не рассматривала вопрос об исключении, – сообщили в ведомстве на запрос РИА «Новый День». – Представитель департамента образования и науки города Москвы связался с [мамой мальчика], во время беседы возникшее недопонимание было улажено, вопрос полностью разрешен».

Действительно, как рассказала женщина, несколько дней назад ей позвонила все та же соцпедагог, и сказала, что «вся школа на ушах, с вашими документами все хорошо, учитесь спокойно, никто вас трогать не будет, никто вас не собирался выгонять из школы». Однако в пятницу, 25 октября, все началось сначала. «В пятницу сотрудница школы, которая отвечает за безопасность, мне снова говорила про документы, – говорит мама ребенка. – Не отстают. Пытаются разными способами [сделать так], чтобы я забрала документы. Там была аналогичная ситуация, так же, как со мной, поступали с другой мамочкой. Но она была на эмоциях – плюнула, забрала документы и ушла. А я им написала в «Ватсапе» – я документы не заберу никогда».

Теперь, если давление не прекратится, женщина планирует связаться с департаментом образования и с юристами.

Ранее об инциденте в школе-интернате №17 сообщила экс-сотрудница учебного заведения, психолог Ольга Шеленкова. Она пояснила, что новая схема объединения учебных заведений, реализуемая в столице, может нести опасность для самих детей – потому, что в сегодняшних условиях педагоги не в состоянии обеспечить безопасность учеников и нормальный учебный процесс. Мальчик с агрессивным поведением остался наедине с ребенком-инвалидом в спальне, и напал на него, когда все думали, что дети спят.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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