Студент подмосковного техникума арестован за подготовку массового убийства: его избивали соседи по общежитию

В Подмосковье задержан молодой человек, готовивший, по данным следствия, массовое убийство в техникуме. Зарайский суд Московской области отправил ученика третьего курса под арест до 25 декабря, юноше грозит до 10 лет лишения свободы. На его странице в соцсетях пользователи глумятся над задержанным, предлагая наказать и его родителей тоже.

Решение суда об аресте третьекурсника Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина было принято в минувшие выходные, передает РИА «Новости». 18-летний уроженец поселка Серебряные пруды жил в общежитии при колледже, его регулярно избивали и издевались над ним однокурсники, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете.

«Следствие полагает, что их он и планировал расстрелять», – сказал источник, отметив, что расправиться Банин планировал, в том числе, с преподавателем, с которым у него также был конфликт. При задержании у юноши нашли пистолет, похожий на ПМ. Знакомые говорят, что молодой человек был нелюдим и сторонился студентов техникума.

В соцсети «ВКонтакте» на странице Банина за последние двое суток появились десятки нецензурных комментариев, в которых пользователи злорадствуют над задержанием молодого человека, которого называют «несостоявшимся колумбайнером». «Сын (...). Чтоб тебе (...) пожизненно дали, – пишут пользователи. – Если его гнобили, значит, реально был чмом и выставлял себя за ненормального человека. Если не поставить себя в коллективе сразу, к тебе и будут продолжать относиться как к говну».

Стоит отметить, что в конце сентября полицейские сообщили, что сумели предотвратить массовое убийство в одной из школ Кировской области. Там, по предварительным данным, ученик также заинтересовался темой насилия на фоне конфликтов со сверстниками.

Большой резонанс получило в октябре 2018 года массовое убийство в Керченском политехническом колледже, где 18-летний Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство, открыл стрельбу. Жертвами атаки тогда стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Следователи выяснили, что Рослякова постоянно унижали сокурсники.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.10.19

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