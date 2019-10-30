«Я могу ответить, но в другом порядке»: глава Мосгорсуда отказалась комментировать дело Павла Устинова

Сегодня на заседании столичного парламента председатель Мосгорсуда Ольга Егорова отказалась отвечать на вопрос о действиях судьи Криворучко, отказавшейся принимать во внимание видеозапись, доказывающую невиновность Павла Устинова по делу о московских протестах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о знаковом судебном процессе задал депутат от КПРФ Евгений Ступин. «Судья Криворучко вынесла в отношении Павла Геннадьевича Устинова приговор, которым назначила наказание 3 года 5 месяцев колонии. Сверхжесткий приговор, который был в дальнейшем в значительной мере изменен Мосгорсудом. При этом судья Криворучко даже не исследовала видеозапись происшествия. Какие меры были предприняты к судье Криворучко внутри судейского сообщества в связи с данным приговором, и предусмотрен ли вообще какой-то принцип ответственности судей?» – поинтересовался народный избранник у главы Мосгорсуда.

Спикер Мосгордумы, «единоросс» Алексей Шапошников со своей стороны подсказал Егоровой, что она может не отвечать на этот вопрос, поскольку он не имеет отношения к рассматриваемой повестке дня, который касался назначения мировых судей. «Да, я могу ответить в другом зале на эти вопросы, – в итоге заявила Егорова – А сейчас действительно, это отношения к вакансиям не имеет. Я могу ответить, но в другом порядке».

Больше вопросов Егоровой депутаты не задавали.

Как сообщал «Новый День», Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст. 318 УК РФ). Судья решила, что Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, полагает следствие, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Устинов настаивал на своей невиновности. По его словам, в акции он не участвовал, а в центре Москвы просто ждал приятеля, с которым собирался обсудить подработку.

История вызвала большой общественный резонанс. Адвокаты Устинова обжаловали приговор, после этого Генпрокуратура подала в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Наздзорный орган указал, что считает приговор «чрезмерно суровым», и попросил назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. При этом Генпрокуратура подчеркнула, что считает вину Устинова доказанной, его действия были квалифицированы правильно. При этом в видеоролике, который был опубликован в Сети, видно, что Устинов не нападал на сотрудников Росгвардии. Устинова в итоге отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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