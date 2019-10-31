Московские чиновники не нашли, куда потратить деньги, выделенные на здравоохранение и экологию

Организации департамента здравоохранения и департамента природопользования правительства Москвы вернули в городской бюджет в общей сложности почти 9 млрд рублей, не сумев подтвердить потребность в этих средствах на 2019 год.

Как сообщается в бюллетене Контрольно-Счетной палаты Москвы, речь идет о возврате в столичный бюджет неиспользованных остатков субсидий прошлых лет, потребность в которых на 2019 год не подтверждена.

Так, организации, подведомственные департаменту здравоохранения, к 1 апреля этого года вернули в бюджет более 6,8 млрд рублей. Ровно год назад эта сумма составляла лишь 179 млн 386 тысяч рублей. В частности, ГБУЗ «Медпроект» не сумел найти применение 6,2 млрд рублей, Городская клиническая больница имени Боткина вернула не пригодившиеся 41,4 млн рублей, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – 189,3 млн рублей.

Еще больше двух млрд рублей неиспользованных средств пришлось вернуть в бюджет организациям, подведомственными департаменту природопользования и охраны окружающей среды. К концу первого квартала этого года, по данным КСП, государственные природоохранные бюджетные учреждения «Мосприрода» и «Мосэкомониторинг» отдали, соответственно, 2 млрд и 24 млн рублей.

Напомним, ранее москвичи возмущались планами столичных чиновников от здравоохранения по переносу ГКБ №40 с северо-востока города в Новую Москву. Жители района Останкино даже написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и оставить онкоцентр на месте, поскольку попытка чиновников сэкономить приведет к тому, что онкобольным придется ездить за необходимой помощью за несколько километров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.19

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