ЦБ и Минэк обновили прогноз инфляции

Инфляция в России по итогам 2019 года по прогнозам Минэкономразвития РФ составит 3 – 3,3%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила заместитель министра Полина Бадасен, выступая сегодня на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам. По ее словам, в октябре инфляция была на уровне 3,8%.

Замглавы Минэк отметила, что пик роста цен прошел в марте, когда было зафиксировано их повышение до 5,3%, однако уже в сентябре инфляция снизилась до 4% и продолжает падать. «По итогам года инфляция может составить 3 – 3,3%», – сказала Бадасен, подчеркнув, что прогноз Минэк оказался самым близким к реальности из всех, сделанных аналитиками и агентствами.

Центробанк, в свою очередь, также пересмотрел свой прогноз на этот год и последующий годы, уточнила представитель регулятора. Так, прогноз по инфляции на 2019 год был снижен до 3,2 – 3,7%, на 2020 год он составляет 3,4 – 4%, на последующие годы оставлен на уровне 4%. Экономический рост в этом году составит 0,8 – 1,3%. «Прогноз Минэкономразвития находится на верхней границе нашего прогнозного коридора», – отметила представитель ЦБ РФ.

При этом глава комитета Андрей Макаров не преминул отметить, что «Минэкономразвития пришло на заседание комитета больное». «Сидит рядом с Центробанком и заражает. И вот в этом и сказываются отношения между Министерством экономического развития и Центральным банком – стремление заразить», – пошутил он.

Ранее на заседании Государственной думы глава комитета по бюджету назвал данные Росстата «подгоночными» и предложил вывести это ведомство из-под руководства Минэкономразвития.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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