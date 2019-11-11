Отчаяние и безысходность: москвичи пожаловались Папе Римскому на мэрию и ГК ПИК

Жители московского района Кунцево направили обращение Папе Римскому с жалобой на чиновников мэрии российской столицы и ГК ПИК, которые насильно выселяют их из квартир. Найти справедливость в российских судах и кабинетах мэрии москвичи уже отчаялись.

«В условиях, когда и светские, и духовные власти бросили нас на съедение застройщикам, нам не остаётся ничего другого, кроме как апеллировать к мировому сообществу и лицам, имеющим на него влияние», – пояснил активист района Кунцево Иван Рожков в «Фейсбуке». В письме жители Кунцева просят понтифика помочь в безвыходной в России ситуации. «Мы пытались бороться за свои права в российских судах, но руководящие сотрудники ПИК и поддерживающие их чиновники только смеялись над нами, уверяя, что у них «все схвачено» – и ни президент, ни премьер, ни другие первые лица государства не способны принять решение, противоречащее интересам их корпорации», – говорится в письме, которое жители Кунцева принесли сегодня в посольство Ватикана.

«Ваше слово всегда имело авторитет в мире. Возможно, вы вразумите российские власти. Или, по крайней мере, зная, что вы можете задать им такой вопрос, они устыдятся покрывать беззаконие и вспомнят о правах простых граждан», – полагают авторы обращения.

Москвичи решили воспользоваться способом, открытым жителями Уфы, которым пришлось выживать в новостройке без отопления. Председатель ЖСК осенью заявил замерзающим собственникам, что они могут жаловаться хоть папе Римскому. После того, как отчаявшиеся жильцы отправили послание понтифику, в доме чудесным образом стало тепло.

«Оказывается, в мире ещё есть инстанция, которая может повлиять на российских чиновников! Поэтому и жители Кунцева, отчаявшиеся найти справедливость в своей стране, решили обратиться с письмом к римскому понтифику», – уточнил Рожков.

Ранее активист опубликовал фотографию ответа на обращение, полученного жильцами одной из квартир дома по улице Ивана Франко в Кунцеве. В документе департамент городского имущества г. Москвы обещает выселить через суд собственников жилого помещения, потому что их дом подлежит сносу.

Как ранее сообщал «Новый День», в Москве больше года идет прямое противостояние жителей 47 и 48 кварталов Кунцево с чиновниками мэрии и Группой компаний ПИК. Согласно программе реконструкции этой территории, принятой столичными чиновниками, должны быть снесены 37 крепких, не признанных аварийными домов, а территория на западе столицы отдана под застройку ГК ПИК. Собственники квартир в этих домах не согласны с решением чиновников, однако по закону для принятия решения о сносе по программе реконструкции одобрение жильцов не нужно. Застройщик со своей стороны пообещал предоставить им квартиры взаимен изымаемых, однако часть горожан не хочет переезжать из кирпичных пятиэтажек в небоскребы, а часть – не устраивает жилье на других улицах, без балконов или меньшей площади.

Против проекта выступили и жильцы других домов, не попавших в программу реконструкции – они опасаются, что плотность населения из-за небоскребов ПИКа серьезно возрастет, и поликлиник, школ и детсадов в Кунцево просто не хватит.

Осенью 2018 года, когда застройщик зашел во двор домов на улице Ивана Франко, местные жители встретили компанию акциями протеста. Несколько человек были задержаны полицией. Однако серьезный резонанс, который получила история о принудительном лишении людей их собственности, заставила застройщика на время отступить. Начавшаяся было стройка во дворе трех пятиэтажек в декабре была остановлена. Несколько месяцев, предшествующих выборам депутатом Мосгордумы прошли в относительном затишье, и только в октябре жители вновь встали перед необходимостью защищать свою собственность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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