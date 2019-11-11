«Застройщик не отвертится»: депутат Мосгордумы пожаловался в генпрокуратуру на «Дон-Строй»

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин направил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке по поводу резонансной стройки в Среднем Тишинском переулке в Москве. Об этом сам политик сообщил в «Фейсбуке».

«Дон-строй» не отвертится, – уверен депутат. – Направил генпрокурору депутатское обращение по поводу скандальной истории со сносом ДК Серафимовича, детсада и яслей в Среднем Тишинском. Такое количество социальных и культурных объектов не могло быть принесено в жертву коммерческим аппетитам застройщика без грубых нарушений закона».

Политик также отметил, что уже несколько раз направлял письма по поводу данной стройки, но в депутатском статусе делает это впервые. «Ответа Чайки жду с нетерпением», – подчеркнул Митрохин.

В обращении депутат просит генпрокурора провести проверку объектов «Дон-строя» в Среднем Тишинском переулке, вл. 5, для чего были снесены социальные объекты – уникальное здание детского сада по проекту академика Веснина, ясли и ДК им. Серафимовича. На работы по возведению высотки жалуются жильцы ближайших домов, поскольку стройка не только нарушает их право на тишину, но и угрожает целостности стоящих рядом зданий.

Как ранее сообщал «Новый День», москвичи летом направляли коллективные обращения с жалобой на стройку как Юрию Чайке, так и главе СК РФ Александру Бастрыкину. «В результате планируемого строительства могут быть повреждены жилые дома, в которых проживают люди, являющиеся собственниками квартир, которые они долгие годы обустраивали и за которые выплачивают налоги. Многие из жителей могут лишиться своего имущества, что нарушает их охраняемые законом конституционные права на частную собственность», – говорится в письме, под которым стоят подписи более тысячи жителей Пресни.

Митрохин отмечает, что на эти обращения были получены ответы, согласно которым расследование ситуации с «Дон-строем» началось. «Однако до настоящего времени заявителям не сообщили о результатах расследования, а также о том, какие меры будут приняты по фактам, указанным в прилагаемом обращении», – говорится в письме депутата генпрокурору. Аналогичное обращение Митрохин отправил главе Следственного комитета.

Одним из аргументов противников стройки в Среднем Тишинском переулке стали несостыковки в датах инженерных изысканий: авторы обращения к генпрокурору отмечали, что ордер на бурение скважин был выдан 20 октября 2017 года – а в заключении Мосгосэкспертизы сказано, что эти работы прошли в сентябре. Активисты не исключают: выводы экспертизы о том, что стройка не повредит соседним домам, могут быть неверны.

Судя по всему, компания «Дон-Строй» не слишком озабочена этой проблемой. По закону застройщик должен следить за состоянием ближайших к стройке зданий, однако отыскать результаты этого мониторинга эксперты Мосгосстройнадзора во время внеплановой проверки так и не смогли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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