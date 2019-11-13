Громкое дело: стало известно имя судьи, которого угрожали сжечь

Громкое уголовное дело об угрозах убийством судьям в Интернете было возбуждено после угроз в адрес судьи Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Григория Червонного. «Да, речь идёт о судье Криворучко. Угрозы связаны с приговором Павлу Устинову», – сказал Червонный агентству.

Между тем Следственный комитет заявлял об угрозах в адрес судьи Московского городского суда, в связи с чем 11 ноября было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ).

Первоначально СКР сообщил о задержании двух подозреваемых – ранее судимого Алексея Вересова и Сергея Половца. Накануне был допрошен Половец, который сообщил следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста с угрозами. «В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый – Евгений Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково», – уточнили сегодня в ведомстве.

Сегодня Басманный суд в закрытом режиме принял решение об аресте до 11 января Вересова, который на допросе признал свою вину. Как отмечает «Интерфакс», его адвокат Мансур Гильманов уточнил, что его подзащитный обвиняется в публичных призывах к экстремизму: «Да, он обвиняется в призывах сжечь судью Криворучко».

В минувший вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под госзащиту, сейчас под такой охраной остаются семь судей.

Алексей Криворучко 16 сентября приговорил к трем с половиной годам в колонии общего режима Павла Устинова. Актер был задержан 3 августа в центре Москвы, его обвинили в участии в несогласованной акции и в применении силы к росгвардейцу. Следствие и судья решили, что при задержании Устинов оказал сопротивление и нанес травму бойцу ОМОНа Алексею Лягину, который вывихнул плечо и провел некоторое время в больнице. Прокурор потребовал для него шесть лет колонии. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого. Позже приговор оспорила Генпрокуратура, которая сочла наказание слишком жестким. В результате Устинов получил условный срок – один год с испытательным сроком в течение двух лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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