Госдуме предложили исправить закон о выборах в Москве и Санкт-Петербурге

В Госдуму внесен законопроект о возращении выборов по партийным спискам в Московскую городскую думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», автором документа выступил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин. Сейчас выборы в двух столицах проходят исключительно по мажоритарной системе.

Согласно проекту закона, изменения планируется внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В пояснительной записке Лукин отмечает, что сейчас, согласно федеральному выборному законодательству, не менее 25% депутатских мандатов в региональных заксобраниях распределяется между партийными списками кандидатов. Однако эта норма закона не распространяется на выборы депутатов в думы Москвы и Санкт-Петербурга.

«Представляется, что норма, согласно которой города федерального значения Москва и Санкт-Петербург имеют право не исполнять предусмотренную обязанность по распределению не менее 25 процентов депутатских мандатов между партийными списками была введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований», – считает Лукин, отмечая, что на третий город федерального значения – Севастополь – эта норма не распространяется.

«Пункт 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, которые являются между собой равноправными субъектами Российской Федерации», – указывает Лукин.

Региональные выборы-2019 в Москве и Санкт-Петербурге сопровождались громкими скандалами – в частности, в столице отказ в регистрации получили кандидаты от несистемной оппозиции под предлогом недействительности собранных подписей избирателей. В Санкт-Петербурге кандидаты жаловались на то, что избиркомы препятствуют в сдаче документов и искусственно создают преграды в регистрации. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что в выборное законодательство РФ будут разработаны поправки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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