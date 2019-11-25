Дело к выборам: федеральные телеканалы рискуют лишиться вещания в прайм-тайм в регионах

Накануне выборов в Госдуму верхняя палата российского парламента намерена рассмотреть претензии к вещанию федеральных телеканалов в регионах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменить график выхода в эфир местных телекомпаний потребовал сенатор от Белгородской области Николай Рыжков. По его словам, региональные телекомпании «столкнулись с определенными трудностями, которые даже трудно понять, почему не решаются» – в частности, не имеют права давать политическую рекламу, а вечерний эфир предусмотрен в очень неудобное время.

Сенатор обратил внимание, что по действующим правилам включения региональных телекомпаний в эфир происходят дважды в сутки. «С 6 утра до 9 нас устраивает – люди в это время просыпаются, собираются на работу, что-то смотрят по телевидению. Но все это материалы прошлых суток, – сказал Рыжков. – Второе включение – с 17 до 19 вечера. Мы категорически против. Все исследования показали, что в это время люди заканчивают свою работу, пытаются добраться домой. Это время используется только ветеранами, возраст которых больше 65 лет, а активная часть населения этого ничего не видит. Поэтому мы в категорической форме просим – пожалуйста, введите для нас вторую часть с 7 до 9 часов вечера».

Кроме того, как отметил Рыжков, теперь региональные телекомпании не могут зарабатывать на рекламе. «Но вопрос даже не в этом: и политическая реклама запрещена, – возмутился он. – В будущем году у нас избирается областная дума. Мы ничего не можем сказать об этих людях – кто идет в думу, какая их программа? Это запрещено. В 2021 году избирается Государственная дума. Как мы будем агитировать, рассказывать о тех людях, кто стремится туда попасть?»

Сенатор подчеркнул, что при нынешней системе вещания жители Белгородской области остались без прямого включения с прохождения Бессмертного полка на Параде 9 мая, а также без послания губернатора областной думе. Рыжков предложил поручить сенатской комиссии разобраться в этом вопросе, собрать все претензии регионов и доложить о результатах. «Я не понимаю – если бы это изменение Конституции было, это сложно и ответственно. Но это только уставы, положения, их какой-то небольшой начальник утверждал», – подчеркнул Рыжков.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко с идеей согласилась. Работа с регионами в итоге была поручена вице-спикеру Андрею Турчаку, председателю комитета по экономической политике Андрею Кутепову и члену комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Алексею Пушкову. С докладом о положении дел и конкретными предложениями им предстоит выступить перед коллегами в феврале.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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