В России дольщики смогут получить деньги на ремонт новой квартиры

Дольщикам, средства которых зачислены на счета-эскроу, могут дать возможность получить дополнительный доход. Согласно законопроекту, который сегодня утром был внесен в Госдуму, банки обяжут начислять проценты на эти суммы, получить которые граждане смогут после сдачи дома в эксплуатацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами проекта закона выступили сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, а также депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ, дополнив его пунктом о том, что «доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования».

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит дольщикам получить дополнительный доход в виде процентов от средств, размещенных на счетах эскроу. Дольщики смогут использовать эти средства на любые цели, но доступ к деньгам получат только после сдачи дома в эксплуатацию.

Переход строительной отрасли на работу по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов начался в России с 1 июля. Ранее сообщалось, что застройщики должны были перейти на нее к 1 октября, однако не все девелоперы успели подготовиться к новым правилам. По данным аналитиков, в зоне риска оказалось около четверти общего объема строительства в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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