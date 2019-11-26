российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2019, 10:25 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В России дольщики смогут получить деньги на ремонт новой квартиры

Дольщикам, средства которых зачислены на счета-эскроу, могут дать возможность получить дополнительный доход. Согласно законопроекту, который сегодня утром был внесен в Госдуму, банки обяжут начислять проценты на эти суммы, получить которые граждане смогут после сдачи дома в эксплуатацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами проекта закона выступили сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, а также депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ, дополнив его пунктом о том, что «доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования».

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит дольщикам получить дополнительный доход в виде процентов от средств, размещенных на счетах эскроу. Дольщики смогут использовать эти средства на любые цели, но доступ к деньгам получат только после сдачи дома в эксплуатацию.

Переход строительной отрасли на работу по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов начался в России с 1 июля. Ранее сообщалось, что застройщики должны были перейти на нее к 1 октября, однако не все девелоперы успели подготовиться к новым правилам. По данным аналитиков, в зоне риска оказалось около четверти общего объема строительства в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

Российский спорт на пороге краха: изоляция на 4 года, нейтральный флаг, лишение соревнований. / В результате землетрясения в Албании пострадали сотни человек. / Медики предупредили курильщиков об опасности физкультуры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы

В Госдуму внесены поправки к закону о Росгвардии: сотрудников обяжут представляться и показывать удостоверение

Дело к выборам: федеральные телеканалы рискуют лишиться вещания в прайм-тайм в регионах

Совет Федерации поддержал закон о признании граждан РФ иностранными агентами

Госдума одобрила эксперимент с самозанятыми еще в 19 регионах

Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО

«Народ выйдет на улицу – вы ничего не сможете сделать»: Жириновский напомнил «ЕдРу» про «приморских партизан»

«Мы сами усушаем нашу экономику»: Жириновский назвал «дикостью» страсть правительства к накопительству

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Госдума,