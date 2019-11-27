Кризис рынка труда: старшее и среднее поколение «уходят в запас»

Ситуация на отечественном рынке труда продолжает ухудшаться. По словам доктора экономических наук и публициста Никиты Кричевского, стране не хватает компетентных кадров, которые бы смогли работать на высокотехнологичных рабочих местах. Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя информацию о росте вакансий в отечественных компаниях, который превысил 1,1 млн, и параллельно нарастающей безработице, Кричевский пояснил, что важно понимать, в какой именно сфере увеличивается спрос на работников.

«Это очень важный момент. Где-то вакансий мало, где-то, наоборот, много. Предположим, сельское хозяйство – там предложение (со стороны потенциальных работников) огромное. Почему? Потому что вчера на определённый объем работы нужно было 100 человек, а сегодня, условно говоря, 10. И 90 остались не у дел. И они ничего не умеют, кроме как заниматься сельским хозяйством, причем в основном, вручную», – обратил внимание экономист.

При этом он отметил, что зачастую востребованы работники, которые умеют обращаться с высокотехнологической техникой. «Требования постоянно меняются, постоянно усложняются. Просто рынок труда не успевает за спросом на компетенцию – на знания, умения, навыки. Вот здесь провал, поэтому такой большой диссонанс на рынке труда», – считает Кричевский.

Вместе с тем, по словам эксперта, проблема также в определенной степени связана с тем, что в России не ведется необходимая работа по переобучению кадров. «Идет переформатирование рынка труда. Постепенно в запас уходят люди средних и старших возрастов, которые не обладают компетенциями, востребованными сегодня. Они идут на биржу труда, но там они не находят себе применение, потому что их компетенции не востребованы. В плане переучивания история не поймешь какая: одно дело переучить вполне себе продвинутого городского жителя, другое – жителя моногорода или сельской местности», – отметил Кричевский.

По его оценке, в обозримом будущем ситуация не изменится и негативные тренды получат продолжение. «Я считаю, что ситуация будет только ухудшаться. Сегодня в значительной степени безработица сдерживается административными методами – местное руководство, мягко говоря, не приветствует рост безработицы», – пояснил Кричевский.

Как сообщал «Новый День», согласно данным Росстата, по итогам II квартала число вакансий в стране превысило 1,1 млн – это максимальное значение с 2016 года. При этом российские работодатели жалуются на недостаток квалифицированных кадров, особенно в медицинской, строительной и информационной отраслях. Проще всего найти подходящего на должность сотрудника в сфере продаж бытовой электроники, в финансовой и нефтегазовой отраслях, а также в логистике.

Примечательно, что подавляющее большинство компаний не видят решения проблемы в повышении возраста выхода на пенсию, хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.

Напомним, с 2019 года началось поэтапное повышение возраста для выхода на пенсию на пять лет – женщин до 60 лет, мужчин до 65 лет. За увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве людям, которым до пенсии остается менее пяти лет, работодателю назначается штраф в размере 200 тысяч рублей. Между тем, по официальным данным на 1 июля 2019 года, в России 23,5 тысячи граждан предпенсионного возраста не могли трудоустроиться.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.11.19

В Подмосковье воспитатели частного детского сада забыли ребенка на улице. / Политолог обвинила США в лицемерии из-за угроз ввести санкции против бойцов ЧВК «Вагнера». / Российские ученые разработали метод быстрого поиска упавших метеоритов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»