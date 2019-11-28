Удар по Путину: в России резко выросли протестные эмоции

Антисоциальные реформы, которые проводит правительство РФ, привели к резкому росту протестных эмоций в обществе и крайне негативно сказались на рейтинге президента РФ Владимира Путина, который впервые в своей политической карьере рискует оказаться с поддержкой населения ниже 60%. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал руководитель отдела социально-культурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что в России понятие «справедливости» всегда имело гигантскую смысловую нагрузку», и именно нарушение справедливости в новейшей истории влекло за собой рост общественного недовольства и обострение отношений между властью и народом. «Если мы посмотрим гражданские волнения на протяжения последнего 20-летия – все, что мы видели за это время из области массовых выступлений, все было вызвано причинами, которые лежат в модальности «справедливость», а не экономики или политики. Монетизация льгот 2005 года – одно из самых сильных потрясений для власти. Что это было? Ощущение пенсионеров, что их несправедливо лишили тех льгот, которые у них были. Мера была неуместной, неправильно реализованной и повлекла самые сильные выступления, и по реакции власти – она немедленно отработала назад», – сказал социолог.

По оценке Левинсона, в тот период протесты были вполне прогнозируемы, так же, как ожидаемой была и реакция общества и на повышение пенсионного возраста. Это было воспринято как еще одна серьезная атака на справедливость со стороны власти. «А это одни и те же мозги, я не говорю одни и те же люди тогда «поперли» с монетизацией льгот, а теперь с увеличением пенсионного срока. И то, и другое сделано с такой социальной неуклюжестью, с таким непониманием, с кем они имеют дело в лице населения РФ, что диву даешься», – подчеркнул он.

Социолог также отметил, что повышение пенсионного возраста нарушило справедливость не столько в экономическом смысле. «Это нарушение чего-то, что можно назвать жизненным правом трудящихся», – считает Левинсон.

В этой связи он обратил внимание, что посягательство на социальную справедливость влечет за собой рост «эмоции протеста» – число людей, которые теоретически готовы присоединиться к митингам увеличилось с 7-12% до 53%. «Это не значит, что они на самом деле присоединятся к протесту, или что 53% россиян выйдет с вилами к Кремлю. Это измеритель эмоции протеста, это куда более фантастическая цифра, чем рейтинг Путина в 86% (который был зафиксирован до повышения пенсионного возраста). Это фантастически много», – констатировал социолог, отметив, что пока единственное последствие такого изменения настроения людей – рост числа бойцов Росгвардии, так как власти боятся реального выхода недовольных людей на улицы.

Как полагает Левинсон, высшая власть, которая согласовывает антисоциальные реформы правительства, ведет себя крайне недальновидно. «Потому что расхлебывать в итоге ей – авторитета в правительства не было и нет – оно ничего не потеряло. Единственный носитель какого-то социального ресурса это – Владимир Путин, и он теряет. А мог и не терять. По последним данным, его поддержка населением составляет 61,7% – это немного для Путина. Я хочу напомнить, что 60% это его уровень «моря» – ниже не было никогда. Он на расстоянии в нескольких пунктов от того, что в его политической биографии не было никогда. Никто не знает, что такое рейтинг Путина в 25% или 6%, как у Ельцина. Это катастрофа или ничего особенного? Этого не знает никто, и, я думаю, испытать это тоже не хочет никто», – сказал Левинсон.

По его словам, ситуация привела к тому, что в России наблюдается поляризация общества. «На сегодняшний день протест против нарушения экологических норм, против повышения пенсионного возраста – это чувства, которые охватывают слабых, социально слабую часть населения. Да, те, кто выходили в Москве на митинги не относятся к социально слабым, это были выразители, но что фиксирует опросы – запрос на справедливость – это реакция слабых, она больше словесная или чувственная, а не действенная», – констатировал он.

С другой стороны, как отметил эксперт, социально сильная часть общества оказывается в силовых структурах. «Молодежных банд нет, преступности в прежних масштабах нет. Куда деваться этим людям? Они оказываются в ЧВК, идут по контрактам, в школы полиции и ФСБ. Мы получаем поляризацию нации на людей слабых и людей силового менталитета. А силовой менталитет не имеет в виду справедливость. Это не их категории», – считает Левинсон.

По мнению эксперта, такой замкнутый круг – самый печальный итог последних двух десятилетий. «Самый большой урон терпит нравственность нашего народа. Это самый печальный итог 20-летия. И боюсь, на этом направлении никто не собирается ничего менять. Сильные будут действовать, как сильные, а слабые – жить как слабые», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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