Социологи оценили готовность россиян к массовым протестам

Почти треть россиян (29%) считают возможными в стране протестные акции с политическими требованиями. Каждый пятый (19%) готов лично участвовать в них. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». При этом среди жителей Москвы в вероятность политических протестов верят почти вдвое больше граждан, чем в целом по России – 56% (в августе 2019 года – 57%).

Согласно результатам исследования, каждый третий респондент допускает проведение массовых выступлений с социально-экономическими требованиями, например, акций протеста против падения уровня жизни, в защиту своих прав. Каждый четвертый (25%) считает возможным свое личное участие в них. В Москве социально-экономические протесты считают возможными 46% участников опроса среди жителей столицы (в августе текущего года таковых насчитывалось 49%).

Впрочем, по данным социологов, большинство жителей России считают маловероятными в настоящее время политические протесты в стране и акции с социально-экономическими требованиями к власти – 66% и 63% соответственно (65% и 62% в августе). При этом 75% россиян не допускают свое участие в политических акциях, двумя месяцами ранее этот показатель составлял 76%. В социально-экономических протестах не хотят участвовать 69% граждан, что на 1% больше, чем в августе.

Всероссийский опрос проводился 21-27 ноября среди 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Ранее руководитель отдела социально-культурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон на пресс-конференции в Москве заявил, что антисоциальные реформы, включая повышение пенсионного возраста, которые проводит российское правительство, привели к резкому росту протестных эмоций в обществе и очень негативно сказались на рейтинге президента РФ Владимира Путина. Глава государства впервые в своей политической карьере рискует оказаться с поддержкой населения ниже 60%, полагает социолог.

«Левада-центр» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В конце октября Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) спрогнозировало рост числа протестных акций в России. Об этом говорится в докладе АПЭК «Неполитический протест в регионах». По мнению его авторов, протесты будут все больше политизироваться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

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