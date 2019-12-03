«Диктат бизнеса»: в Госдуме заступились за московский киноцентр «Соловей»

Более 130 тысяч подписей москвичей в защиту киноцентра «Соловей» будут переданы сегодня в администрацию президента РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, выступая на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

По его словам, 1 декабря в «Соловье» состоялся последний сеанс, который было решено сделать бесплатным. Зрителям показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», который когда-то демонстрировали на открытии киноцентра. Чернышов подчеркнул, что название ленты стало знаковым, поскольку «диктат бизнеса сумел побороть позицию сотен тысяч москвичей, которые пытаются отстоять свое право иметь ту точку в Москве, которых осталось так мало, чтобы нормально проводить досуг».

Парламентарий сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже направил на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой выкупить киноцентр. «Вместо него предполагается построить гостиницу», – заявил Чернышов.

Стоит отметить, что утром москвичи устроили одиночные пикеты перед зданием Госдумы. «Киноцентр «Соловей» должен жить! Культура для всех – важнее жилья для немногих», – говорилось одном из плакатов.

Ранее скандальную ситуацию с запланированным сносом киноцентра обсудили на заседании за «круглым столом» в Госдуме. Архитекторы и историки назвали проект вопиющей архитектурной пошлятиной, которая «является плевком в наш город».

Как сообщил в соцсетях депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, 1 декабря москвичи пришли проститься с «Соловьем», и «обняли» здание, взявшись за руки. «Прошло время культуры, искусства, народа. На смену им приходит всепобебеждающая Маммона», – констатировал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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