Богатых отделят от бедных: мэрия превращает центр Москвы в кластер для элиты

Московские власти под видом революционного развития городской инфраструктуры, в том числе транспортной, могут превратить центр российской столицы в элитный кластер, который станет слишком дорогим для обычных москвичей. О том, каким образом это происходит – в материале РИА «Новый День».

Тема платного въезда в центр российской столицы поднимается регулярно, что постоянно опровергают руководители города, но при этом допускают вполне примечательные оговорки. В частности, летом этого года глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, с именем которого связано множество скандальных нововведений для автомобилистов, отметил, что «скорее всего это даже не сегодняшняя перспектива».

Так или иначе, как считает депутат Государственной думы VI созыва Максим Шингаркин, работа по введению платного въезда в центр Москвы уже ведется, но пока мэрия это не афиширует. Он обратил внимание, что такой проект пытались осуществить под видом экологического сбора, предлагая ограничить движение старых машин в центральных районах, где плохая экологическая ситуация. «Я тогда сказал: давайте возьмем данные Мосэкомониторинга – тогда мы выясним, что плохая ситуация у нас в Некрасовке, на шоссе Энтузиастов. Получается, что платным мы должны делать не центр города, а эти участки. Где у нас доказательство, что в центре города у нас неблагоприятная обстановка?» – сказал он в комментарии РИА «Новый День».

В то же время большая программа благоустройства центра Москвы также вписывается в такие денежные планы властей. Более того, по мнению Шингаркина, в перспективе центр столицы окажется платным не только для автолюбителей. «Вот запустили Московские центральные диаметры (МЦД). В чем там особенность? Сначала говорили, что это как метро, а потом сказали, нет вам нужно карту и на выходе к валидатору прикладывать. Такую же схему запустят на выход из метро. Сначала ничего не поменяется, даже цена, просто на выходе нужно будет прикладывать карту. А потом они сделают зональность», – считает Шингаркин.

С его точки зрения, «уловка» может быть в том, что самый дорогой тариф будет в центре Москвы. «Они скажут, мы не хотели бы, чтобы нагрузку несли жители на окраинах, чтобы им дорого было бы ехать. Поэтому у нас дорогой тариф будет в центре. Если вы, условно говоря, садитесь в «Новогиреево», а выходите на «Ботаническом саду» – вы будете платить 40 рублей, а если вы выйдете в «Китай-городе» – будете платить 50 рублей. За счет тарифа будет увеличена стоимость посещения центра города», – полагает он.

Стоит отметить, что осенью-зимой 2018 года мэрия действительно провела конкурс на создание новой билетной системы, которая должна иметь функционал зональной тарификации. Срок исполнения тендера чуть менее трех лет с момента заключения договора. Эта информация активно обсуждалась в медиапространстве в феврале 2019 года, после чего представители метрополитена даже были вынуждены сделать заявление, что «вводить зональные тарифы на проезд не планируется».

По мнению Шингаркина, кроме очевидной материальной выгоды, происходящее связано с тем, что представителям власти стало просто неудобно работать в центре. «Им надело стоять в пробках, когда они ездят с Рублевки. И очень многие купили на квартиры Патриарших. А когда туда приехали, столкнулись с тем, что там жить не так комфортно: народа много, народ куда-то ходит, что-то делает. Это там, на Рублевке, они жили за заборами – их никто не видел, никто не трогал, а тут получилось по-другому. Помните, был скандал, что жители Патриарших прудов возмущались, что у них очень много народу тусуется. Это все взаимосвязано», – подчеркнул Шингаркин и отметил, что именно эту зону у Патриарших прудов, вероятнее всего, сделают «экспериментально платной».

Примечательно, что еще в 2016 году Госдума рассматривала проект закона «Об организации дорожного движения», который также давал властям возможность вводить «платный въезд» в города. В документе содержались нормы, которые могли бы предоставить местным властям возможность вводить безальтернативный платный въезд в определенные зоны для борьбы с пробками. Проект предусматривал возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним. Однако перед вторым чтением соответствующие нормы были исключены из законопроекта. Эксперты назвали это решение политическим, принятым, чтобы не будоражить общественность перед выборами президента РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.12.19

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