Обман и жульничество: мусоросжигание в России превращается в «утилизацию» населения

Попытка приравнять сжигание мусора в России к «утилизации» отходов угрожает обернуться непоправимыми последствиями. Как сказал в интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы шестого созыва, известный эколог Максим Шингаркин, если это произойдет, жители страны будут оплачивать свое же смертельное отравление диоксидами и фуранами. При этом, как полагает эксперт, для такой «утилизации» населения в страну могут ввести устаревшие мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые будут закрыты в Европе из-за протестов экологов.

«Три года Государственная дума 6-го созыва готовила закон (мусорную реформу). Он был подписан президентом – президент этому закону доверял, правительство доверяло, все доверяли. Реально он должен был начать работать 1 января 2016 года, но это произошло только 1 января 2019 года – все это время он лежал на полке. В этом году он заработал еще только на 5% и уже возникли попытки его переделать. Это обман и жульничество», – заявил Шингаркин, комментируя информацию о поправках в законодательство, согласно которым сжигание отходов «для производства электрической или тепловой энергии» планируется признать утилизацией.

Эксперт пояснил, что в настоящий момент в законе абсолютный приоритет отдан переработке мусора, а термическое обезвреживание касается отходов высокого класса опасности. «Это те отходы, которые нужно обезвредить. Отходы, которые нужно сделать безопасными путем нагревания, например, медико-биологические отходы. Но относительно ТКО в законе однозначно изложена стратегия, которая требует глубокой переработки. В ФЗ разрешено за счет денег, собранных с утилизационного сбора, финансировать мероприятия именно по утилизации и повторному использованию ТКО – в рамках закона мы полезные компоненты из отходов забираем и повторно используем. Термическое обезвреживание ТКО не включено в утилизацию», – обратил внимание Шингаркин.

По его оценке, «мусоросжигатели» по сути дела хотят получить возможность брать деньги под видом утилизации. «Они за наши деньги построят МСЗ и будут забирать все деньги, потому что сжигать гораздо проще, чем перерабатывать. И по закону будет происходить «утилизация», – уточнил он.

Эксперт полагает, что это решение наверняка пытаются провести даже без общественного обсуждения. «Когда принимали тот закон, были проведены десятки совещаний и мероприятий, на которых участвовали эксперты, шла дискуссия. Сейчас этого нет, все делают закрыто», – подчеркнул Шингракин.

Стоит отметить, что власть действительно пытается тихо провести такое решение. Документ с соответствующим поправками 27 ноября 2019 года направлен в государственно-правовое управление президента РФ с подписью председателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова (есть в распоряжении РИА «Новый День»). Однако сам Бурматов накануне заявил, что все находится только на стадии обсуждения.

В этой связи Шингаркин обратил внимание, что вся концепция мусоросжигания устарела и целесообразность строительства таких заводов вызывает все больше вопросов. «Важно – в Европе с 2030 года мусоросжигание будет запрещено. Все это вводится для того, чтобы начали за наши деньги закупать старые заводы, которые будут вывозиться из ЕС. Привезут ту технологию, от которой Европа отказалась. Нас в очередной раз обманывают, заставляя купить технологический хлам», – сказал он.

Шингаркин считает, что компания Hitachi Zosen Inova, с которой заключены контракты на строительство двухсот МСЗ в России, просто не сможет построить такое количество заводов. «Это физически невозможно. Сегодняшние мощности по производству мусоросжигательных заводов не позволяют в течение 10 лет построить в России двести МСЗ. 20 заводов в год – нет компаний, способных на это. Мы знаем, что заводы (от компании Hitachi Zosen Inova) в Европе будут закрываться. С очень большой долей вероятности можно сказать, что именно заводы, которые будут демонтированы по требованиям экологов в Европе, переедут работать в Россию», – заключил он.

Напомним, федеральный проект «Чистая страна» осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». Он предполагает строительство четырех заводов по термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани. Всего в Росси планируется строительство двухсот МСЗ.

Ранее Шингаркин отмечал в интервью РИА «Новый День» резко критиковал решение о начале строительства мусоросжигательных заводов в России. По его словам, политика в сфере обращения отходов в России «соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». «Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км. Я поверю в благие намерения наших чиновников, если они поставят мусоросжигательные заводы на Рублевке», – заявлял он.

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаться в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности», – отмечала ранее в интервью РИА «Новый День» ветврач-токсиколог Ирина Куделина.

Москва, Мария Вяткина

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