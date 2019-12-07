Жириновский: Запад доказал, что считает россиян людьми второго сорта

Скандал с поставками в Россию из Европы стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt, которые отличаются по качеству, свидетельствует о том, что Запад считает россиян людьми второго сорта. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», – подчеркнул политик в твиттере.

В этой связи Жириновский также заявил, что пора прекратить ввоз в Россию плохой продукции. «Хотят торговать с нами – пусть импортируют высокачественные товары. Не хотят – обойдемся», – отметил лидер ЛДПР.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила производителей шоколада и стиральных порошков в двойных стандартах. Ведомство выяснило, что товары на российском рынке отличаются от тех, что продаются в Европе. В частности, оказалось, что в порошках и капсулах Ariel и Persil, произведенных для России и стран Западной Европы, различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность». Несоответствие было также выявлено в шоколаде Lindt.

В этой связи ФАС вынесла предупреждения, после которого в течение 30 дней производители обязаны либо воссоздать свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку обозначения об отличие качества.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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