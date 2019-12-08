Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал уходящий 2019 год «успешным» и «стабильным» на фоне очень слабого роста отечественной экономики, очередного повышения цен, фактической стагнации реальных доходов россиян, а также ряда решений властей, заметно повлиявших на ухудшение благосостояния населения.

В числе главных «подарков» правительства Медведева в этом году, которому, согласно китайскому календарю, «покровительствует» свинья, можно назвать повышение налога на добавленную стоимость и акцизов на топливо, что привело к подорожанию жизни в России. Не менее значимый «презент-2019» – продолжающаяся «оптимизация» системы отечественного здравоохранения, в результате чего даже руководству страны стал очевиден развал первичного звена медицины – закрываются поликлиники и больницы, а платные услуги идут в рост.

Еще один «подарок» – мусорная реформа, резко поднявшая тарифы на вывоз отходов. Судя по заявлениям чиновников, этот процесс будет только усугубляться, при этом процесс вывоза мусора в ряде регионов вовсе не гарантирован даже за деньги.

Постарались в этом году и представители законодательной власти, которые инициировали запрет на публичную критику власти и «фейковые новости», дополнив этот проект клеймом «иностранный агент» для тех, кто распространяет публикации «врагов» России.

В последний месяц 2019 года редакция РИА «Новый День» решила выяснить у своих читателей – какой «подарок» властей в 2019 году вы оценили больше всего?

Варианты ответов:

Повышение НДС

Рост акцизов на топливо

Оптимизация здравоохранения – в моем районе закрылась поликлиника/больница/медпункт

Повышение пенсионного возраста

«Мусорная» платежка

Запрет на критику власти

Главный «подарок» – нынешний состав правительства, Госдумы и Совета Федерации

Критика не уместна – власти работают на благо россиян

Мне все равно – я внутренний эмигрант

Ваш вариант

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.19

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