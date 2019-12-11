«Секретный» скандал: журналист Голунов заявил в ФСБ о преступлении

Журналист Иван Голунов, оказавшийся в центре громкого скандала в связи с подброшенными ему наркотиками, обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него. «Я с адвокатом сходил в приемную ФСБ. Там мы подали заявление о преступлении. Чтобы наконец было зарегистрировано сообщение о преступлении – фальсификации доказательств и применении насилия», – сообщил Голунов в комментарии «Интерфаксу».

В заявлении указывается, что 28 ноября был получен ответ Следственного комитета, из которого следовало, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет. По версии следственного ведомства также нет и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.

В связи с этим журналист просит в своем заявлении «зарегистрировать сообщение о преступлении и провести проверку сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления всех данных об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного в отношении Голунова преступления».

Ранее стало известно, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был журналист Голунов, находятся под грифом «секретно».

Как сообщал «Новый День», Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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