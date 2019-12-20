Внешние риски и внутренние угрозы: Кремлю нужно готовиться к турбулентности

В 2020 году главные опасности для России таят в себе не столько внутренние вызовы, сколько внешняя угроза. Об этом в интервью РИА «Новый День» высказал профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев. По его оценке, десятилетие будет заканчиваться в турбулентном духе.

«Внутренняя ситуация в 2020 году – экономически, социально и политически – останется такой же. Я думаю, больших рисков нет. Стартуют наконец-то национальные проекты, которые снизят экономическую и социальную напряженность. «Единая Россия» готовится к выборам – в основном пойдут те действующие губернаторы с имеющимся у них большим потенциалом. При этом ничего сильно стабильного и спокойного не будет, но предупрежден – значит вооружен. Власть во всеоружии будет встречать протесты и будет стараться действовать», – прогнозирует политолог.

По мнению эксперта, для России будут более опасны внешние риски. «Внешний фактор будет большим поставщиком негативных эмоций, нежели внутренний. Внешние угрозы: кризисы, очередные «дела Скрипалей», санкции и скандалы – такого рода дребедень нас будет больше касаться. В Америке выборы в 2020 году – они всегда отражаются на всем мире. Как говорится, «паны дерутся, у хлопов чубы трещат», – подчеркнул Матвейчев.

Вместе с тем, политолог обратил внимание, что Россия вступает в год, завершающий десятилетие турбулентных «американских горок». Матвейчев отметил, что десятилетие еще не закончилось, но общую тенденцию назвать уже можно.

«Эти годы были очень разные. Мы видели и протесты, и присоединение Крыма, и гигантские стройки. Выигрыши в Олимпиаде и в то же время санкции – это годы турбулентные, когда нас бросало из огня да в полымя. Противоречивые годы, годы борьбы с переменным успехом – такие американские горки», – сказал Матвейчев.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечал, что последнее десятилетие для страны можно считать «потерянным».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.12.19

Михаила Горбачева госпитализировали с воспалением легких. / Рыцари, драконы, инопланетяне и королевы: декабрьские премьеры в МХАТе им. Горького. / «Сына кто-то зомбировал»: лубянского стрелка проверяют на причастность к исламистам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»