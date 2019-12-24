Аналитики зафиксировали спад интенсивности промышленного производства

В России вновь зафиксирован спад интенсивности производства – соответствующий индекс относительно предыдущего месяца в октябре снизился на 0,1%, а в ноябре – на 0,8%. При этом, как минимум, пять месяцев подряд сокращается выпуск электрического оборудования, а также автотранспортных средств и прицепов. Такой вывод, как передает корреспондент РИА «Новый День», содержится в ежемесячном докладе «Индексы интенсивности промышленного производства», подготовленном экспертами Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Аналитики отмечают, что основное влияние на серьезный спад в ноябре оказало падение на 19% производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Причиной, вероятно, стало снижение интенсивности выпуска коммуникационной аппаратуры на 43,5%. Однако в докладе отмечается, что столь резкое падение в ноябре объясняется отраслевыми особенностями: дело в том, что в летние и осенние месяцы в этой сфере наблюдался стремительный рост производства. Так, выпуск продукции в августе превысил уровень, характерный для июня и июля, в 1,6 раза, в сентябре – в 3,2 раза, в октябре – в 4,3 раза, а в ноябре вернулся на уровень августа. Эксперты полагают, что этот скачок объясняется выполнением крупного заказа.

В целом с января по ноябрь 2019 года интенсивность промышленного производства выросла на 1,1%. Падение индекса зафиксировано в добыче полезных ископаемых (на 0,2%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром (на 1,1%), а наиболее значительное снижение отмечено в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 8,7%) и в добыче руд цветных металлов (на 8,3%). В то же время самый серьезный рост наблюдался в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 40,8%), а более пяти месяцев подряд рос выпуск пищевых продуктов, а также добыча угля и других полезных ископаемых, производство текстиля, мебели, изделий из пластмасс.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ констатировали, что российская экономика зависла в зоне экономической стагнации и нарастающих рисков из-за слабого внутреннего спроса. В ноябре Сводный опережающий индекс (СОИ) остался в отрицательной области (-0,7%), а Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) в октябре резко снизился с 56,6% до 51,0% и приблизился к критическому уровню 50%. «В целом риск продолжения стагнации – в ее региональном аспекте – остается актуальным: в большинстве субъектов федерации не наблюдается ни бурного роста экономической активности, ни ее фронтального спада», – говорится в докладе.

«Несмотря на некоторые позитивные сигналы (снижение ставок, рост акций), экономика России все еще остается в зоне риска, что связано, прежде всего, с отсутствием признаков стабильного роста внутреннего спроса», – считают эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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