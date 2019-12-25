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Среда, 25 декабря 2019, 11:33 мск

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Всеволод Чаплин: России угрожает революция и повторение судьбы Ирака и Югославии

Фото со страницы Всеволода Чаплина в фейсбуке

В 2020 году Россия рискует столкнуться с революцией из-за политического безволия нынешней элиты. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный и церковный деятель, протоиерей Всеволод Чаплин. В то же время, по его оценке, в результате слабой внешней политики Кремля страна может повторить судьбу Ирака или Югославии.

Как считает Чаплин, в наступающем году самая главная опасность – «риск безволия», который «все больше присутствует в нашей политике». «Если без конца замораживать политическое поле и более широкое поле общественной дискуссии, если препятствовать обсуждению ключевых тем – необходимости глубокой реформы Конституции, социальной и экономической политики – рано или поздно это кончится революцией», – заявил он.

«Власти и элиты живут в своем иллюзорном мире, обложившись рестриктивными механизмами. Но эти механизмы, если нет общественной дискуссии и «живой крови», слабеют и разваливаются», – добавил протоиерей.

По оценке Чаплина, тема возможных досрочных выборов президента РФ в 2020 году – деструктивна по этой же причине. Он пояснил, что это зависит «только от одного человека, настроения которого профессионально скрываются».

«Варианты 50 на 50. Либо будет одним лицом принято такое решение, либо – нет. Но мне кажется, любые такие сценарии манипулятивны, а значит – безнравственны. Нужно посоветоваться с народом, честно отбыть свой президентский срок, если уж есть мандат народного доверия. И потом, нужно не «готовить преемника», а не мешать выявлению лучшего лидера, которому народ поверит и которого изберет», – подчеркнул он.

В то же время Чаплин обратил внимание, что значительные риски для страны может повлечь нынешняя внешняя политика Кремля. «В области внешней политики мы наивно рассчитываем на милость Запада, что в обмен на уступки получим снятие санкций. Но это тоже пагубный путь – Запад является нашим естественным вечным конкурентом и уступки лишь спровоцируют лишь более давление наших оппонентов», – считает протоиерей.

В этой связи он напомнил о печальном опыте Ирака и Югославии, которые не выдержали давления. «Они подумают: «Ага, получается, значит, будем давить и дальше…». Так работали с Саддамом Хусейном (казненный лидер Ирака), со Слободаном Милошевичем (президент Югославии, который скончался во время судебного процесса в Гааге). Итог известен… На самом деле нужно выдвигать концептуальные видение, как должен измениться сам Запад, свои условия и ставить ультиматумы. Только наступательная политика в стратегическом видении мировых процессов может быть успешна. Любые надежды на то, что тигра удастся задобрить печеньками – потрясающая наивность», – заключил Чаплин.

Москва, Мария Вяткина

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