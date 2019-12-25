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Среда, 25 декабря 2019, 13:44 мск

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«Полет фантазии уставшего лидера»: политолог оценил вероятность досрочных выборов президента РФ

Заявления о возможности досрочных президентских выборов в 2020 году – «маразматическая глупость». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Комментируя заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о «вполне вероятном сценарии» выборов главы российского государства в сентябре 2020 года, Мартынов сказал, что нужно сделать «скидку» на возраст главного коммуниста страны.

«Я отношусь к этому, как к маразматической глупости товарища Зюганова, который это произнес. Не зря пенсионный возраст определен как 65 лет. Не потому что кто-то хочет лишить кого-то возможности ходить на работу – это обусловлено и физиологическими особенностями человеческого организма. К 65 годам обостряются заболевания сосудов, других систем обеспечения работы организма и интеллектуальных способностей. К этому времени нужно снижать физические нагрузки. Я бы к таким заявлениям относился с серьезной скидкой на физиологические особенности человека в возрасте. Нужно вовремя отходить от дел», – заявил политолог.

Мартынов пояснил, что в России нет настолько кризисной ситуации, при которой нынешний президент Владимир Путин решит досрочно отказаться от своих полномочий. «Я не думаю, что может возникнуть какая-то неординарная ситуация, в которой будут необходимы досрочные президентские выборы. Любые досрочные выборы – ситуация неординарная, если не сказать кризисная, связанная с конкретным человеком. Поэтому я думаю, что все это – полет фантазии уставшего лидера одной из парламентских партий», – заключил Мартынов.

Напомним, очередные выборы главы государства в России намечены на 2024 год. Ранее президент РФ в ходе ежегодной большой пресс-конференции допустил возможность изменения Конституции. «Что касается президентства, два срока подряд я был, потом освободил место, а затем вернулся. Некоторых это смущает, вероятно, эту оговорку «подряд» можно и убрать», – сказал Владимир Путин.

Москва, Мария Вяткина

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