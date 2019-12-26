Подготовка к большим выборам: политолог оценил перспективы-2020

2020 год в России даст старт большому циклу федеральных выборов, в том числе думской кампании-2021, что может привести к активизации внешнего давления на страну. В интервью РИА «Новый День» известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил итоги уходящего года и как они могут повлиять на политическую ситуацию в ближайшей перспективе.

По мнению эксперта, итоги осенних региональных выборов являются самым знаковым событием с точки зрения того, как будет развиваться ситуация в 2020 году. «Первым я бы отметил восстание из пепла партии «Единая Россия» на прошедших выборах. Большое количество экспертов прочили окончательный провал, известные партийные функционеры участвовали как самовыдвиженцы, стыдливо пряча партийный значок в карман, и, кстати, проиграли. Прочили повторные туры на губернаторских выборах, хотя все главы были выбраны уже в первом. Партия нашла в себе силы после тяжелой пенсионной реформы, удар от которой приняла на себя, измениться и провести блестящую кампанию во множестве регионов и подтвердить свой статус партии власти», – обратил внимание Мартынов.

В этой связи он отметил, что на предстоящих в 2021 году выборах в Государственную думу, «ЕР» намерена сохранить свое лидерство. «Недавний съезд стал предвыборным съездом, где был дан старт к подготовке к выборам в Госдуму», – сказал Мартынов.

Вторым по значимости событием 2019 года эксперт назвал запуск поездов по Крымскому мосту. «Строительство этого масштабного инфраструктурного проекта было реализовано в кратчайшие сроки в непростых условиях. Это требовало сложных технологических решений, плюс, в условиях иностранных санкций в отношении предоставления технологий и оборудований справились собственными силами. Конечно, это рукотворное чудо, сделанное российскими инженерами, строителями, организаторами», – констатировал политолог.

По его мнению, на внешнем контуре наиболее знаковыми событиями стал процесс отстранения от должности президента США Дональда Трампа, который стал «первым действующим президентом в американской истории, который входит в избирательную кампанию с импичментом на шее».

В то же время Мартынов отметил острую внутриполитическую борьбу в Великобритании, итоги которой повлияют на расклад международных сил. «Теперь никто не сомневается, что 31 января Британия реализует Brexit и выйдет из Европейского союза, что, безусловно, изменит политически ландшафт Европы. Это тоже событие, которое будет играть весь следующий год, так же, как и выборы президента США», – подчеркнул он.

Вместе с тем, как считает эксперт, есть вероятность, что в будущем году конфронтация России и коллективного Запада «начнет сходить на нет». «Начнется процесс восстановления более-менее рабочих отношений. Силы, которые отстаивали «блицкриг» в отношении нас, думали, что нас можно быстро задушить санкциями и информационными войнами, но эта концепция себя не оправдала. Это не значит, что все кардинально изменится в следующем году – по инерции эти процессы будут продолжаться. Нас ожидает не менее тяжелый год, чем год 2019-й», – сказал он.

Мартынов также отметил, что нельзя обойти стороной еще один проблемный аспект в отношениях России и Запада – попытки вмешательства в российскую внутреннюю политику. «Начнется подготовка к большому федеральному избирательному циклу, естественно, кое у кого извне сохранится искушение повлиять на процедуры внутри России. У кого-то есть иллюзии, что путем технологий и манипуляций можно повлиять на настроениях российских избирателей. Со следующего года нужно внимательно наблюдать за процессами. С другой стороны, нужно максимально совершенствовать инструменты прозрачности и открытости наших электоральных процедур», – сказал Мартынов.

«Единый день голосования в следующем году станет генеральной репетицией парламентских выборов 2021 года с перспективой на президентские выборы. Но основное тестирование механизмов противодействия любому инородному вмешательству в наши электоральные процедуры так же следует проводить в следующем году», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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