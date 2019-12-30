Режим спецопераций и война: в 2020 году Россия вернется в 90-е годы

В 2020 году Россия рискует быть втянутой в большую войну с участием США и других стран. Такое мнение высказал известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В интервью РИА «Новый День» эксперт также сказал, почему невозможно прогнозировать политику «спецопераций» президента РФ Владимира Путина и чем грозит департизация общества.

По его оценке, риск реальной войны в наступающем году остается очень высоким. «За последние несколько лет риск прямой большой войны значительно вырос. Об этом говорят самые разные эксперты по геополитики и военно-политической безопасности. Это риск, который напрямую затрагивает нашу страну. Но не надо думать, что это война России и США. Речь идет о войне на континенте Евразия. Условно говоря, военная операция Вашингтона против Ирана, в которой Россия не сможет остаться безучастной», – сказал Бондаренко.

С его точки зрения, во внутрироссийской повестке самым главным риском является дальнейший спад экономики, как следствие – экономический кризис и «возврат в эпоху 90-х, обнищание населения». «Здесь есть очень много подтем – сумасшедшая закредитованность населения, отказ государства от выполнения соцобязательств, который выражается не в институциональном плане, а на местах. Очень часто можно видеть, когда в продолжение медицинской реформы закрываются больницы, когда врачи поставлены в такие условия, что не могут работать. Мы это видели в 2019 году на примере многих хороших специалистов не только в регионах, но и в Москве. Конечно, это все будет носить характер социально-депрессивный», – считает эксперт.

Как полагает Бондаренко, такие негативные тенденции фактически исключают политическую стабильность. «Социальное самочувствие населения – это даже президент не может игнорировать, о чем он недавно заявил – будет ухудшаться. Как следствие, будут увеличиваться протестные настроения», – прогнозирует политолог.

По его мнению, чтобы удержать ситуацию под контролем, власти наверняка попытаются еще больше иссушить политическое поле. «С этим связан переход избирательной модели на мажоритарную, что не характерно для европейкой политической системы, а российская политическая система после развала Союза – является калькой европейской системы. Попытка произвести департизацию политической системы ни к чему хорошему не приведет. Люди будут смотреть на партии, а не на конкретного человека. Другое дело, что увеличение количества мажоритарных округов объективным образом увеличит коррупцию внутри партийной системы – больше людей станет покупать себе возможность выбираться в том или ином округе. Зачастую это будут случайные люди», – выразил уверенность эксперт.

В этой связи Бондаренко также отметил, что досрочных выборов в Госдуму не будет, а вот ситуация с выборами президента РФ – сложнее. «В Госдуму точно досрочных выборов не будет, это сейчас очевидно. Политическая система сейчас заинтересована в том, чтобы максимально отсрочить электоральный цикл. Электоральный цикл 2020 года будет предвестником федеральных выборов в Госдуму», – сказал Бондаренко.

«Что касается возможных досрочных выборов президента – здесь делать какие-то прогнозы не представляется возможным. Потому что отечественная политика Владимира Путина происходит в режиме спецопераций – прогнозировать спецоперации нельзя. В равной степени мы можем оказаться или в ситуации, когда мы уже в следующем году будем избирать президента, или нет. Это зависит от ряда факторов внутри узкого близкого круга Путина, но это не поддается внешнему анализу и прогнозу», – добавил он.

При этом эксперт обратил внимание на интересный сигнал, который подает Кремль. «Лично меня в этой связи немного смутила дата столь раннего президентского послания – 15 января. Никогда в России политический сезон не начинался так рано. С учетом того, что у нас нет ожидаемых запрограммированных событий в политике страны на начало года, мне это представляется странным. Разговоры о том, что это связано с 75-летитем Победы – я не вижу связи между датой президентского послания и 75-летием Победы», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.12.19

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