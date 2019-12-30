Откровенное недовольство режимом: в 2020 году в России обострится противоречие между властью и обществом

Запрос на перемены в России трансформируется в «откровенное недовольство режимом». Как считает известный политолог Аббас Галлямов, в 2020 году это грозит стране новыми протестами. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Как считает Галлямов, стагнация в экономике и отсутствии реальных изменений, которое ощущают россияне, крайне негативно сказывается на политической ситуации. «Есть две главные проблемы. Первая – падающий уровень жизни, второе – растущий запрос на перемены, который уже переходит в откровенное недовольство режимом», – сказал эксперт.

С его точки зрения, такая ситуация повлечет еще больше противоречий между властью и обществом. При этом решать проблему, власть, судя по всему, будет старыми методами.

«Протесты будут шириться, власти будут отвечать на них закручиванием гаек», – считает Галлямов.

Ранее политолог отмечал, что из-за проблемы 2024 года в ближайшие годы в России начнётся межэлитная «война всех против всех», постепенное снижение степени управляемости системой и правовой беспредел, которые ударят по рядовым гражданам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.12.19

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