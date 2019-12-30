российское информационное агентство 18+

Навстречу 2020

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 декабря 2019, 17:25 мск

Новости Москва

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Интервью

Откровенное недовольство режимом: в 2020 году в России обострится противоречие между властью и обществом

Запрос на перемены в России трансформируется в «откровенное недовольство режимом». Как считает известный политолог Аббас Галлямов, в 2020 году это грозит стране новыми протестами. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Как считает Галлямов, стагнация в экономике и отсутствии реальных изменений, которое ощущают россияне, крайне негативно сказывается на политической ситуации. «Есть две главные проблемы. Первая – падающий уровень жизни, второе – растущий запрос на перемены, который уже переходит в откровенное недовольство режимом», – сказал эксперт.

С его точки зрения, такая ситуация повлечет еще больше противоречий между властью и обществом. При этом решать проблему, власть, судя по всему, будет старыми методами.

«Протесты будут шириться, власти будут отвечать на них закручиванием гаек», – считает Галлямов.

Ранее политолог отмечал, что из-за проблемы 2024 года в ближайшие годы в России начнётся межэлитная «война всех против всех», постепенное снижение степени управляемости системой и правовой беспредел, которые ударят по рядовым гражданам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.12.19

«Всё непросто»: Кремль отказывается делать прогнозы по подписанию транзитного контракта с Украиной. / Российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году: больше всех «заработал» Владимир Потанин. / Путин не стал поздравлять Зеленского с Новым годом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Политический кризис

Режим спецопераций и война: в 2020 году Россия вернется в 90-е годы

Российская элита готова «пожертвовать» Путиным

Россия рискует окончательно потерять Белоруссию

«Полет фантазии уставшего лидера»: политолог оценил вероятность досрочных выборов президента РФ

Всеволод Чаплин: России угрожает революция и повторение судьбы Ирака и Югославии

Запас прочности стремительно истощается: Россия рискует получить непрогнозируемые проблемы

«Баррикады гражданской войны» и интервенция НАТО: российская элита ведет страну к катастрофе

Беспорядки и манипуляции: в 2020 году России грозит «гонконгский сценарий»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Политический кризис,