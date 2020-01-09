Авторитет власти подорван: избираться от «ЕР» будет сложнее

В 2020 году Россию ждет подготовка к битве смыслов и электоральных технологий на фоне очаговой протестной активности и потери доверия к власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политический консультант, лектор Высшей школы экономики Георгий Шипунов. По его оценке, авторитет партии власти после пенсионной и мусорной реформ подорван, что наверняка отразится на результатах выборов, где возможно преобладающее протестное голосование.

«2020-й – год подготовки инфраструктурных возможностей. Я предполагаю, что основная битва смыслов и технологий будет в 21 году, это коснется как Государственной думы, так и части региональных выборов. Мы увидим новую палитру фоновых проектов, как перед президентскими выборами – они будут генерироваться и обкатываться», – сказал Шипунов.

По его мнению, 2020 год может стать смычкой между административным ресурсом и обществом. «Сложившаяся ситуация будет рождать новые форматы выхода на избирателя. Это касается и технологий. Тот, кто создаст необходимые возможности для 21-го года, тот и будет главным действующим лицом в борьбе», – прогнозирует эксперт.

При этом Шипунов выразил уверенность, что избираться от партии власти будет сложнее. «Власть, я имею в виду не только глав районов, депутатов и чиновников, но и всю власть со своими экспертами, которые помогают строить гражданское общество – теряет авторитет и популярность. Власти на местах были не готовы к проведению мусорной реформы, пенсионной реформы, к экологическим протестам. Все попытки вывести экологию из политики не увенчались успехом. Попытки утилизировать протест с помощью социальных мер не сработали», – подчеркнул он.

В результате, по его оценке, протестное голосование в 2020 году останется одним из важнейших рисков для Кремля. «Люди склонны голосовать за ничего из себя не представляющего коммуниста-оппозиционера или бывшего «единоросса», нежели адекватного кандидата от партии власти, который может дать осязаемую помощь. Люди перестают реагировать, потому что авторитет поставлен под сомнение», – констатировал Шипунов.

При этом эксперт обратил внимание, что сложная политическая ситуация сейчас характерна для многих стран. «Формируются настроения, в результате которых в странах даже с сильной экономикой, партия власти проигрывает. Раньше настроения общества мало учитывались – избирательная кампания формировалась и зависела от того, сколько построено дорог или, условно говоря, дворцов спорта. Сейчас это потеряло значение», – подчеркнул он.

В то же время, как полагает Шипунов, масштабных социальных протестов, вероятнее всего, не произойдет. «Мы будем наблюдать всплески активности, но в России еще не созрели такие институты, которые бы могли привести к изменению политического строя», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.20

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