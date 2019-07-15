Многие чиновники администрации президента РФ настолько оторваны от происходящего в стране, что им нужны специалисты «по связям с реальностью». Как считает известный общественный и политический деятель, экс-руководитель запрещенного в РФ объединения «Русские» Дмитрий Демушкин, нынешняя отечественная политическая элита, монополизировав власть, не оставляет себе шансов на выживание.

РИА «Новый День» представляет вторую часть интервью одного из лидеров русских националистов, в котором он высказал своё мнение о ситуации в России и деградации чиновников, а также поделился личным опытом руководства Барвихой в Московской области, где столкнулся с системой со всеми признаками коррупционности.

«Новый День»: Как вы оцениваете нынешнюю политическую и социальную ситуацию в России? Что изменилось за последние два-три года?

Дмитрий Демушкин: Стало хуже. Дело даже не в ценах или социально-бытовых проблемах, хуже стало в плане отношения людей к власти и к происходящему. Сейчас любая связь с властью, причём многие даже не разбираются, в каком контексте, носит негативный характер. Социальное недовольство в обществе нарастает и у всех бед теперь есть виновный.

Намного тяжелее сейчас с трудоустройством – все чаще говорят, что очень тяжело найти работу, с бизнесом – все хуже и хуже. А это замкнутый круг для экономики: падает покупательная способность, соответственно, теряет бизнес, теряют банки, потому что все перекредитовано. Санкции, над которыми смеялись, оказывается тоже работают. Заметно, что экономические условия ухудшились по сравнению с 2014 годом. Плюс, на это накладывается неэффективное управление, а аппетиты чиновников меньше не стали.

«Новый День»: Действительно, рейтинги доверия к власти падают. Как вы считаете, Кремль на это реагирует адекватно?

Дмитрий Демушкин: Реагирует, как умеет – репрессивными методами, включая карательные механизмы борьбы с инакомыслием. Запрещает мероприятия, силовыми методами борясь с любыми недовольством в стране. Это тупиковый путь для них, который приведет к краху. Им нужно искать другие методы, надо делиться властью, делить ответственность. Менять тупиковый курс на узурпацию власти на всех уровнях.

Они даже официальной «карманной» оппозиции особо ничего не позволяют. Я по местному самоуправлению это могу сказать. Даже такие маленькие участки власти, где надо заниматься унитазами, вентилями, трубами и дорогами – даже там они не допускают никакой конкуренции. А везде, где нет конкуренции, есть деградация – говорю, как человек с красным дипломом по экономике.

Власть должна создавать конкуренцию, выборный процесс – и не для видимости, а именно для нормального развития – должна существовать борьба идей и людей.

«Новый День»: Сегодня мы находимся в эпохе транзита власти. С вашей точки зрения, есть ли свидетельства того, что нынешняя политическая элита готова поделиться властью?

Дмитрий Демушкин: Нет, они убеждают Путина, что надо все контролировать.

Не допускать до власти всех уровней оппозицию и самовыдвиженцев, а если пролезли, то давить, сажать, дискредитировать, кидая против них все силы и ресурсы. Любое проявление инакомыслия они воспринимают, как предательство и сбой в системе, накидываются и начинают с этим бороться. Я считаю, это абсолютно неправильная позиция. Проблема сейчас уже не в том, что они забрали всю власть, а в том, что они сами деградировали, стали невыносимо коррупционными и неконкурентными. Большинство людей, которые имеют в России настоящую власть, – это чиновники, которые занимают свои посты много-много лет, некоторые – с конца советского времени. Они находятся «в коконе»: вся их жизнь проходит в тонированных бронированных машинах, на которых они ездят от Барвихи до Кремля. Общаясь с такими людьми, я ловлю себя на мысли, что они бесконечно далеки от понимания того, что происходит вокруг.

Когда я рассказывал одному человеку из администрации президента про Манежную площадь, он спросил: «А зачем они выходят? Путь пойдут, заработают себе миллиард и живут спокойно». После нескольких подобных фраз я начал понимать, что они – как принцесса Мария-Антуанетта, которая сказала: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Зачастую, такое же понимание, у всех ключевых людей во властной элите, слишком долго они уже во власти. Сегодня им нужны специалисты по связям с реальностью.

Как они решают проблему? К Путину приходят и говорят: «Мы не можем сейчас выиграть все выборы в сельских поселениях, маленькую власть могут получить оппозиционеры (враги), поэтому давайте мы все сельские поселения укрупним и создадим большие городские округа – так мы сможем контролировать их и проводить административным ресурсом большинство своих депутатов». Путину «втюхивают», что это действительно необходимо для контроля и стабильности. И он на эту тему кивает, а может быть и не кивает, – я не знаю. Но они это делают, озлобляя огромное количество людей. Население недовольно, проблемы людей на местном уровне не решаются, рейтинги падают, недовольство властью нарастает, зато по всем выборам в регионах, городах, селах и деревнях «Единая Россия» впереди. Они это выдают за благо, а на самом деле – все наоборот.

Например, сейчас в Барвихе всего четыре муниципальных чиновника, но от этого количество работников администрации меньше не стало. То же самое происходит везде. Они забирают всю власть на местах себе под лозунгом укрупнения и сокращения чиновников, но на деле чиновников негде меньше не стало. Нельзя плевать на людей долгие годы и требовать от них поддержки.

«Новый День»: Ваш интерес к местному самоуправлению связан назначением на пост врио главы администрации сельского поселения Барвихинское? Это несколько неожиданный ход, учитывая ваш политический и общественный опыт. Почему вы решили стать чиновником?

Дмитрий Демушкин: Я ничего не решал, 7 мая утром позвонили, спросили, хочешь быть у нас заместителем главы, главой отдела по организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту? Мне на тот момент нужна официальная работа, я согласился, и где-то в четыре часа мне прислали приказ о назначении. 8 мая в 10 утра я вышел на работу, в этот же день мне сообщили, что с 13 мая, с понедельника, я выйду как руководитель администрации, нынешний руководитель уходит. Вот и все – начал работать.

Когда я пришел в муниципальное управление, мне сразу начали объяснять: вы должны 200 млн отдать туда – так заведено. Я спросил: почему, кем заведено? Вы просто берете и деньги отдаете неясными схемами. Понимаете, проблема не в том, что кто-то ворует. Это, в общем-то, и не проблема в богатой стране. Проблема в том, что система коррумпирована от самого верха до самого низа на всех уровнях. Особенно всем бросается в глаза, что система состоит из лиц одной партии, так как у них вся власть и законодательная и исполнительная.

Я сразу сказал, что просто так ничего не дадим никому – все деньги, которые списывают, потратим на людей. Я подписал все, что ранее не подписывали.

Я не могу называть фамилии чиновников-воров, во-первых, потому что меня сразу обвинят и возбудить дела, что я их обвиняю в преступлениях с использованием СМИ, а, во-вторых, ничего не изменится от того, что я буду называть имена чиновников, которые там занимались и будут после моего ухода заниматься расхищением бюджета. Это высокопоставленные люди, которые все эти бюджеты никогда на людей не тратили.

Там примерно с одного рубля 10 копеек шло на людей, это я оптимистично говорю. Выделили 180 млн на расселение бараков, после этого со мной такие беседы были, как будто я их украл лично у губернатора деньги. А их каждый год выделяли, и каждый год их пускали не на цели расселения.

Жуть что творится, и это не только Барвиха – это вся область и вся Россия.

Там главам администрации негласно запрещали давать интервью, они должны быть серыми и незаметными. Они – хранители печати. На самом деле, сами они не тратят ни одного рубля. Им финансовый департамент спускает все, что они должны делать и визировать, и они это делают, и получают по своему рангу – получают на карман. Я сразу сказал: ребят, так не пойдет, так не будет.

При этом учитывайте, что Барвиха не самый неблагополучный район. Но даже там 75% на выборах получили коммунисты, «Единая Россия» – 6%. Как можно оценить главу городского округа, если у него 6% за партию власти в самом элитном поселке страны. Меня же назначили коммунисты, хотя меня тяжело упрекнуть в том, что я сторонник левых идей. И коммунисты были очень довольны тем, что я сейчас сделал. А на них давили, даже их ЦК партии осудило мое назначение, но, тем не менее, они не поддались, не пошли на попятную, выдержали. Я вижу, что они честные люди, у которых кровью сердце за поселение обливается. Поэтому, видимо, мы никогда и не спорили за Ленина в мавзолее или идеологию. У нас сейчас одна идеология, не быть вором и жуликом, и этого уже достаточно для объединения.

«Новый День»: Как ваши друзья, коллеги соратники отнеслись к назначению? Не упрекнули, что вы «сменили рубашку»?

Дмитрий Демушкин: А что они могут сказать? Все говорят то же, что и я – нужно сделать по возможности что-то хорошее для людей. Меня уволят в ближайшее время (с поста исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское), может завтра, может, послезавтра. Администрацию упразднили, уже собрали ликвидационную комиссию, нас объединят с Одинцовским городским округом. У меня не было никаких иллюзий, я знал, что я там ненадолго, меня уволят. Сразу решил, сделаю все, что успею для людей. Сейчас вот вызывают в прокуратуру, проверяют с какой выгодой для себя я подписывал распоряжения о расселении аварийных бараков в посёлке Усово. Они не верят, что это можно делать без личной финансовой заинтересованности, а просто для людей.

«Они выбрали модель, которая ведет к уничижению страны». Кремль опасается русских националистов. Интервью с Дмитрием Демушкиным. Часть 1

Третью часть интервью с Дмитрием Демушкиным читайте в ближайшее время на сайте РИА «Новый День»

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