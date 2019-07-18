Кремль оказался в западне украинского конфликта, и теперь любые действия России – либо «плохие», либо «очень плохие». Как считает известный общественный и политический деятель, экс-руководитель запрещенного в РФ объединения «Русские» Дмитрий Демушкин, в постмайданный период Москве удалось построить самостийность «Незалежной» даже лучше, чем могли мечтать украинские националисты, а пролитая на Украине кровь будет аукаться России еще очень долго.

РИА «Новый День» представляет третью, заключительную часть интервью с одним из лидеров русских националистов.

«Новый День»: Конфликт на Украине длится уже шестой год. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? С вашей точки зрения, есть ли изменения во взаимоотношениях Москвы и Киева?

Дмитрий Демушкин: Нет, ничего не поменялось – идет война, и война не в интересах русского народа. Все, что там было сделано, в конечном итоге было сделано против интересов русских. Люди под флагом «Русский мир», под предлогом защиты русского языка сделали русскому народу самую большую медвежью услугу. Не знаю, за что они там боролись, но для самостийности Украины российская власть сделала сегодня больше, чем Степан Бандера и Владимир Ленин вместе взятые. Они эту самостийность еще бы 200 лет пытались воспитать, а благодаря этим событиям, они действительно станут отдельным государством и народом. Любой шаг Кремля сегодня там либо плохой, либо очень плохой.

«Новый День»: Возможно ли возобновление или начало нормализации отношений между Москвой и Киевом? Могут ли контакты восстанавливаться «снизу»?

Дмитрий Демушкин: На Украине тогда воспользовались ситуацией очень грамотно. Я видел, как это все делалось. У меня там было очень много контактов, я встречался с лидерами тогдашних националистов, которые мечтали буквально об отделении 4-5 западных областей и создании своего украинского государства. Они тогда даже киевлян не считали украинцами. Никто даже мечтать не мог, что Россия фактически через кровь родит Украину, по-настоящему независимую и со всеми институтами.

Кровь патриотов оказалась выгодна, прежде всего, украинскими властям. У батальонов было стрелковое оружие, их загоняли на позиции, по которым утюжили «Грады» (реактивная система залпового огня). Когда становилось процентов 10 потерь личного состава, их убирали оттуда и загоняли новый территориальный батальон. И опять утюжили «Грады». Через какое-то время стали появляться вопросы, с какой целью они там находятся в окопах, если кроме стрелкового оружия ничего не имеют. А потом этот план стал понятен: во-первых, уничтожались пассионарные силы, которые делали майдан и которые власти уже были не нужны; во-вторых, в каждом селе Украины при всеобщем стечении людей они проводили массовые похороны убитых – носили гробы по улицам и показывали это по всем телеканалам. Погибли тысячи военнослужащих, вся Украина была в похоронах. Представляете, вы по всей Украине проводите сплошные ежедневные похороны. Все жители, даже лояльные в прошлом к России думали: «Вот, москали, наших хлопчиков убили». Ну что вы ждете после этого? Что будет единый русский братский народ? Эта кровь будет «аукаться» еще 100 лет.

«Они выбрали модель, которая ведет к уничижению страны». Кремль опасается русских националистов. Интервью с Дмитрием Демушкиным. Часть 1

«Новый День»: Когда стало понятно, что любые действия используются против Москвы, почему же не было попыток это остановить?

Дмитрий Демушкин: Тут не про «остановить», тут не нужно было влезать. Зачем они туда полезли воевать. Они в Украину и в её политические кланы, вкладывали в сотни раз больше денег, чем весь Запад с США вместе взятые. А в итоге сделали её своим злейшим врагом, еще кинув и в зависимость от этого самого Запада, с которым Кремль пытается противостоять.

Я думаю, что изначально несколько силовиков подсунули Путину всю эту авантюру, убеждая, что настроение людей на Украине «за нас». Скорее всего, они сами переоценили не столько пророссийские настроения, сколько активность населения. Они были уверены, что встанет Харьков, Одесса, Николаев, а потом и дальше, а местная активность оказалась невелика. Я видел в Донецке первые митинги Павла Губарева и то, как старательно российские СМИ выбирали ракурсы, чтобы хоть как-то изобразить их численность. Несмотря на крымское «воодушевление», реакция была вялая, а Украина становилась всё более антироссийской.

Я не понимаю, зачем они это сделали, считаю, что это был самый большой, чудовищный стратегический просчет их внешней политики за всю современную историю. Мало того, что из-за этого они ввязались в «холодную войну» со всем миром, – непонятно, что они получили. Много русских спасли там на Украине? Статус русского языка отстояли? Получили войну, жертвы, сломанные судьбы, ненависть, разрушенные до основания пару областей. Зато теперь за статус русского языка можно быть спокойными, у них там сидят какие-то непонятные люди с автоматами, которых и в Россию не берут, и в Украину они не хотят. Как людям там жить? Первое время они думали, их возьмут в Россию, как Крым, а потом им сказали, хрен вам, а не Россия. Куда люди должны идти, за что им воевать, чтобы быть как Приднестровье – непризнанной республикой в обрубках двух областей Украины?

Кто им будет платить пенсии, восстанавливать дома? Россия? Нет. Зарплатами чуть-чуть поможет, бюджет будет давать, но не вечно… А потом? И Украине уже не нужен мятежный Юго-Восток. Зачем им полностью разрушенная местность, в восстановление которой нужно вкладывать десятки миллиардов долларов? Зачем им оставшиеся там некомплиментарные люди? Как ни печально, но глобальное решение вопроса территорий Донецка и Луганска не выгодно ни Украине, ни Западу – им выгодно держать российскую власть в этом капкане и постоянно «дергать за эти нитки» – она там увязла, и сколько лет это будет тянуться, непонятно.

Сам Кремль уже не может выйти в одностороннем порядке из этого конфликта, как бы ни хотел. Это сегодня уже не торг, мы вам отдаём Юго-Восток, а вы смиряетесь с утратой Крыма. Это работало бы только при угрозе краха всей Украины. А сегодня за счёт войны Украина, напротив, обретает свою самостийность и имеет огромный потенциал для национального сплачивания. Они укрепляют свои институты, армию и свою роль во всех международных организациях, претендуют и на финансовую, и на моральную поддержку Европы и Америки.

Плюс, они (Кремль) открыли ящик Пандоры. Передел территорий послевоенной Европы является табуированной темой. В современном мире Россия находится в таком положении, что она должна всячески поддерживать договоры обо всех существующих границах, выступая против любых попыток пересмотра. Говорить о том, что Крым – российский и мы восстанавливаем историческую справедливость опасно. А Карелия – чья? А Калининград? А чьи приграничные области к Китаю, Курилы – чьи? Если вы хотите поднять вопрос, где чья земля, ждите, что вам тоже предъявят счет. При огромной территории РФ, у нас катастрофически низкая плотность заселения некоторых территорий.

На пути к краху системы: Кремль оторвался от реальности. Интервью с Дмитрием Демушкиным. Часть 2

«Новый День»: С вашей точки зрения, с чем связана активизация по вопросам территориальной принадлежности четырех островов Курильской гряды?

Дмитрий Демушкин: Видимо, экономическая ситуация настолько плоха, что Кремль ищет деньги и политической поддержки везде – пытались упасть в объятия Китая, но Китай даже за уступки не готов ссориться с США… Но если Путин отдаст Курилы, всё – он перестанет быть объединителем, спасителем и так далее. Это для него будет тяжелым имиджевым ударом, который перекроет Крым.

Можно сколько угодно говорить, что нынешнюю власть поддерживает 70-80% населения, но мы же понимаем, что это не так. Когда я вижу очередные рейтинги о поддержке, вспоминаю старый анекдот, где две группы ученых проводили исследование размеров мужского достоинства: в одной группе результат показал 14 см, а у второй 30 см. После выяснилось, что первая группа проводила исследование путём измерения, а вторая путём опроса.

Если раньше они могли позволить себе проводить непопулярные решения, вроде повышения пенсионного возраста, то сейчас это оборачивается тяжелыми последствиями – люди высказывают свое недовольство Путиным. Сейчас такие шаги, как сдача Курильских островов, могут стать фатальными, и они потеряют последнюю патриотическую капельку.

Нельзя быть патриотом, националистом, державником и отдавать территории, которые ты не присоединял. И Крым уже не поможет – эта карта отыграна. А значит – нас ждут большие события и потрясения, ведь мы все знаем, что надо сделать, дабы удержать падающий рейтинг и что помогает сплотить нацию вокруг любой власти...

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.19

«Бензиновый ценовой пожар» затушат деньгами: нефтяникам для начала дадут 19 млрд бюджетных рублей. / Госдуме предложить сделать экс-сотрудников ФСБ невыездными. / Чемезов заявил о готовности поставлять Турции Су-35 взамен F-35. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»