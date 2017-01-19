Ожидамое решение: КС разрешил не выплачивать 2 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа

Публикации за 19.01.17

Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро компенсации, присужденной ЕСПЧ. КС пришел к выводу, что постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской Конституции, и освободил Россию от обязательства исполнять его, сообщает РИА Новости.

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию», – огласил решение глава КС Валерий Зорькин.

Напомним, о том, что КС будет рассматривать решение ЕСПЧ о компенсации экс-акционерам ЮКОСа, стало известно в июле этого года. Тогда КС огласил постановление по делу о необходимости исполнения решений ЕСПЧ на территории РФ. Судьи установили верховенство Конституции РФ над международными договорами и конвенциями. Поводом для рассмотрения дела в КС стал запрос 93 депутатов Госдумы. По их мнению, подписание Россией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод не должно влечь за собой противоречие основам конституционного строя РФ.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2014 года обязала Россию выплатить почти 50 млрд долларов компаниям, аффилированным с бывшими акционерами компании ЮКОС. Суд решил, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала. Наибольшую сумму – 39,97 млрд долларов – должен получить кипрский офшор Hulley Enterprises Limited, связанный с бывшим контролирующим акционером ЮКОСа Group Menatep Limited (впоследствии переименован в GML), говорится в решении суда по одному из трех исков. Выплата еще 8,2 млрд долларов присуждена кипрской Veteran Petroleum, которая выполняла роль пенсионного фонда бывших сотрудников ЮКОСа. Размер компенсации для зарегистрированного на острове Мэн офшора Yukos Universal Limited суд определил в размере 1,9 млрд долларов.

Россия сразу высказала категорическое несогласие с этим решением третейского суда в Гааге. Минфин РФ заявил, что выводы суда вступают в прямое противоречие с заключениями составов двух палат ЕСПЧ. По мнению Минфина, ЕСПЧ дважды заключил, что ЮКОС совершил масштабное уклонение от уплаты налогов, руководство компании знало об имевших место нарушениях, доначисление практически всех налогов в адрес компании было законным и правомерным, но ЮКОС не был подвергнут дискриминации. Кроме того, по мнению Минфина, третейский суд в Гааге не обладал соответствующей юрисдикцией для принятия такого решения.

В феврале 2015 года РФ подала в окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений по искам экс-акционеров ЮКОСа к России.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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