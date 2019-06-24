Грубые нарушения на выборах в Санкт-Петербурге: две партии потребовали вмешательства главы ЦИК

Избирательная кампания в Санкт-Петербурге проходит с грубейшими нарушениями прав граждан, а обращения в избирком и прокуратуру остаются безрезультатными. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем обращении в ЦИК РФ. Политик призвал главу Центрального избиркома Эллу Памфилову взять под личный контроль ситуацию с выборами в северной столице.

В частности, как отметил Миронов, от общественности скрываются факты решений о назначении муниципальных выборов и их публикации в СМИ, издания не передаются в установленный законом срок в библиотеки, на сайтах муниципальных образований не размещается необходимая информация. Кроме того, избирательные комиссии муниципальных образований с опозданием утверждают формы документов, и это сокращает для кандидатов срок выдвижения, который и так составляет всего 20 дней, подчеркнул Миронов.

В качестве примера лидер «эсеров» привел избирательные комиссии в Звездном, Гагаринском, Пулковском меридиане, Сампсониевском, Пискаревке и других муниципальных образованиях. «Аналогичные нарушения, по всей видимости, имеются по всем районам города, принимая во внимание, что последний день, когда муниципальными советами могли быть приняты решения о назначении выборов – 10 июня 2019 года, а по состоянию на 20 июня на официальном сайте Горизиркома содержится частичная информация только по 8 МО из 109», – говорится в обращении Миронова.

Кроме того, некоторые избиркомы вообще закрыты и кандидаты лишены возможности сдать документы. Так, в МО Звездное, несмотря на установленный график работы 19 июня, «эсеры», пришедшие уведомить комиссию о предстоящем выдвижении кандидатов четыре часа стояли перед запертой дверью. Вместе с ними сотрудников избиркома ждали еще несколько человек, которые намеревались идти на выборы самовыдвиженцами.

При этом обращения регионального отделения «Справедливой России» в горизбирком и прокуратуру результата не принесли. «Прошу Вас взять под личный контроль сложившуюся в Санкт-Петербурге ситуацию с проведением выборов в представительные органы внутригородских муниципальных образований, нарушающую избирательные права граждан», – обратился Сергей Миронов к главе ЦИК РФ.

Ранее жалобу в ЦИК на действия муниципальных избиркомов направила председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Как сообщили в пресс-службе партии, речь в обращении также идет о сокрытии информации о назначении муниципальных выборов, «что делает фактически невозможной регистрацию оппозиционных кандидатов». «Яблоко» потребовало от генпрокурора РФ Юрия Чайки и прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко провести проверку информации о нарушениях.

Петербургское отделение «Яблока» также направило жалобу в ЦИК, потребовав уволить председателей избирательных комиссий муниципальных образований, нарушивших закон, и увеличить сроки подачи документов кандидатами там, где из-за действий избиркомов они фактически были сокращены.

Напомним, в Санкт-Петербурге 8 сентября пройдут выборы губернатора северной столицы. Кроме того, здесь будут избраны депутаты в 109 муниципальных округах.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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