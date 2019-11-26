Защитницу Шиеса оштрафовали за исполнение гимна России на митинге

Суд оштрафовал на 2 тысячи рублей противницу стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Анну Вешкурцеву. Экоактивистку наказали за то, что во время митинга 22 сентября на площади Терехина в Архангельске она исполняла гимн России, следует из решения Соломбальского райсуда Архангельска, вынесенного 18 ноября.

Судья Инна Уткина разъяснила, что национальный гимн может исполняться только во время торжественных мероприятий. «Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ», – сочла судья.

Стоит отметить, что Анна Вешкурцева в суд не явилась, дело рассматривали в ее отсутствие.

У экоактивистки есть десять дней для обжалования судебного вердикта.

Как сообщал «Новый День», серьезные протесты против строительства мусорного объекта в Архангельской области начались осенью 2018 года. Экологи и местные жители заявляют, что участок не предназначен для строительства экотехнопарка, поскольку местность заболочена и богата грунтовыми водами. Защитники окружающей среды в буквальном смысле ушли в леса с палатками и блок-постами под фронтовыми лозунгами «победа будет за нами».

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что решение о строительстве полигона в Шиесе следует принимать с учетом мнения местных жителей. В июле текущего года глава государства велел властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по вопросу строительства в Шиесе мусорного экотехнопарка. Соответствующее поручение главам регионов Сергею Собянину и Игорю Орлову дал Владимир Путин по итогам пленарного заседания VI медиа-форума независимых СМИ «Правда и справедливость». Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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