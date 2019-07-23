Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в Шиесе

Властям Москвы и Архангельской области придется учесть мнение жителей по вопросу строительства в Шиесе мусорного экотехнопарка. Соответствующее поручение главам регионов Сергею Собянину и Игорю Орлову дал президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания VI медиа-форума независимых СМИ «Правда и справедливость». Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов», – говорится в документе. Представить соответствующий доклад главы регионов должны до 1 сентября.

Как сообщал «Новый День», серьезные протесты против строительства мусорного объекта в Архангельской области начались осенью 2018 года. Экологи и местные жители заявляют, что участок не предназначен для строительства экотехнопарка, поскольку местность заболочена и богата грунтовыми водами. Защитники окружающей среды в буквальном смысле ушли в леса с палатками и блок-постами под фронтовыми лозунгами «победа будет за нами».

Ранее глава государства уже заявлял, что решение о строительстве полигона в Шиесе следует принимать с учетом мнения местных жителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.19

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