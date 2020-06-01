Управленческий абсурд: власти Петербурга неумело копируют «собянинский режим»

Борьба с угрозой коронавируса в России вскрыла управленческую неадекватность действий региональных властей. Как считает лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, руководство Санкт-Петербурга «неумело копирует» сомнительные решения московских коллег, подвергая опасности жителей «северной столицы». Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

По его словам, власти Санкт-Петербурга последние несколько недель действуют крайне непоследовательно. «Логика примерно такая: Москва что-то делает, почему бы нам то же не сделать, но либо частично, потому что ресурсов нет, либо позже, когда уже нет необходимости», – обратил внимание Чухлебов.

«В Москве одно слово «режим» говорит само за себя. Людей сделали почти заключенными. Москва один из самых странных регионов на сегодняшний день, там решили отыграться по полной. Петербург копирует это неумело, не обладая ресурсом, который есть у Москвы. Остальные регионы более легко это дело прошли», – отметил он.

Чухлебов напомнил, что еще в марте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что маски не спасают от вируса и нужны только для своего «спокойствия», но в итоге принимается решение об обязательном ношении этого «средства защиты». «Это вызывает вопросы. Плюс, когда были мартовские дни, еще было прохладно, тогда маску еще можно было как-то носить. Но наступило лето, а людей заставляют носить их на улице, хотя свежий воздух улучшает иммунитет. На мой взгляд, адекватности очень мало», – подчеркнул политик.

Вместе с тем он отметил, что спорные решения принимаются также в отношении бизнеса. «12 мая объявили о конце псевдоканикул. Соответственно, многие компании якобы могут приступить к работе. Но для этого вам надо закупить большое количество масок, перчаток и антисептиков – это первое. Плюс, нужно зарегистрироваться. А на каком основании? Есть органы, которые регистрируют компании, собирают налоги… А здесь – на каком основании? Очевидно, что не для того, чтобы спасти граждан, а чтобы создать различные механизмы, чтобы потом это все использовать…» – сказал Чухлебов.

Он также выразил уверенность, что решения администрации Петербурга нельзя обосновать заботой о населении. «Когда число заболевших было небольшим, ввели жесткие меры. Число стало большим, но пошло на спад, меры ослабили. Говорят про количество коек, что если их будет 50%, тогда будет возможность еще послабления делать. Сейчас их 39%, поэтому послабления делать нельзя. Все эти цифры странные, не понятно, откуда они берутся, на чем основываются», – отметил политик.

Кроме этого, как считает Чухлебов, в пик борьбы с угрозой коронавируса произошла странная история с работой метрополитена. «До этого ты мог находиться там без маски и перчаток, а теперь, оказывается, нужно носить маски чуть ли не на улице?!» – возмутился он.

Чухлебов обратил внимание, что еще в апреле направил в прокуратуру города обращение с просьбой проверить действия Беглова по ст. 293 УК РФ («Халатность»), однако и в этом случае произошла абсурдная история. «Из прокуратуры Санкт-Петербурга пришла отписка. Они направили запрос с просьбой дать ответ на имя вице-губернатора. Вице-губернатор направил его в профильный комитет – тот выдал заключение: доказательств, что люди заражаются в метро – нет. Они ссылаются на то, что это постоянно действующее предприятие, поэтому оно не попадает под ограничения. Абсурдно: прокуратура по факту сказала вице-губернатору, дать оценку своему руководителю… Даже не знаю, как это назвать. Я ожидал любого ответа, но не такого», – сказал политик и уточнил, что теперь направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в случившемся.

Чухлебов отметил, что во многих других регионах подобных казусов не случается. В частности, это касается в Ленинградской области. «Если мы берем действия за время кризиса, мне симпатизируют действия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко – там все-таки была взвешенность. Меры вводили там, где возникали очаги, а те, у кого не было контакта с вирусом даже близко, продолжали жить нормальной жизнью. В Ленобласти хорошо отработали, по крайне мере, до сегодняшнего дня. В других регионах не было таких жестких вещей, как в Петербурге и Москве», – заключил он.

Санкт-Петербург, Мария Вяткина

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.20

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