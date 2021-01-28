Полиция 23 января действовала неправомерно и несоразмерно – омбудсмен Петербурга

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил о неправомерном применении силы к участникам несанкционированной акции 23 января, представителям СМИ и случайным прохожим.

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, после протестной акции за медицинской помощью обратились 24 человека, 16 из них были госпитализированы.

Всего Александр Шишлов получил «более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека» в ходе несогласованной акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального, говорится в сообщении. Их авторы жалуются на применение силы со стороны правоохранителей, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, а также на процессуальные нарушения.

В частности, как сообщили в пресс-службе, омбудсмен получил обращения о воспрепятствовании профессиональной деятельности 16 журналистов до и во время протестной акции. В ряде жалоб сообщалось о неправомерном применении силы к журналистам. По этим случаям направлен запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Помимо этого, представители омбудсмена зафиксировали на несанкционированной акции «случаи несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди)». При этом, как отмечается в сообщении, «у большинства сотрудников правоохранительных органов (как полиции, так и Росгвардии) нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, были скрыты либо отсутствовали», что «затрудняет проведение проверки законности их действий».

В аппарате омбудсмена проверяют информацию о том, что одному мужчине при задержании сломали руку. Сам пострадавший сообщил, что в момент жесткого задержания вместе с семьей возвращался из гостей. Также ведется проверка по обращению матери несовершеннолетней задержанной, сообщившей о применении к дочери силы и электрошокера.

Кроме того, Шишлов получил жалобы на необоснованное задержание людей, не участвовавших в акции.

«Как сообщает большинство заявителей, они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании», – отметили в пресс-службе. Это подтверждают «случаи задержания прохожих, зафиксированные представителями уполномоченного, вместе с журналистами и представителями правоохранительных органов находившихся у выхода из станции метро «Гостиный двор» после 18:00, когда участники акции с этого места уже разошлись», – подчеркнули в пресс-службе. Однако, несмотря на это, полицейские «проводили выборочные задержания тех, кто шел вдоль Невской линии Гостиного двора либо выходил из метро»: с 18:20 до 19:30 случайными прохожими были заполнены пять автобусов для перевозки задержанных, отмечается в сообщении.

Кроме того, в поступивших к омбудсмену жалобах сообщается о длительном (до четырех часов) содержании в автозаках при низкой температуре без возможности воспользоваться туалетом, о нарушении сроков задержания, о незаконном принуждении к фотографированию, дактилоскопированию и др. По всем обращениям проводятся проверки.

О пострадавшей от силовика 54-летней Маргарите Юдиной – должно быть возбужено уголовное дело

Шишлов отдельно упомянул о вопиющем случае, когда на акции протеста правоохранитель пнул в живот 54-летнюю женщину. Омбудсмен считает, что извинения, принесенные сотрудником ОМОНа Маргарите Юдиной, не снимают вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Хорошо, что сотрудник и его руководители, понимая неправомерность совершенных действий, принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь речь идет о явном превышении должностных полномочий. То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств, – это вопрос суда», – цитирует Шишлова пресс-служба уполномоченного.

В аппарате омбудсмена считают, что оснований для применения силы у правоохранителя не было, поскольку действия Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, она не противодействовала законным требованиям сотрудника полиции.

«Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись. Необходимо понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, действующие на несогласованных, но мирных акциях так, как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков», – подчеркнул Шишлов.

Инцидент с Юдиной произошел на Площади Восстания. Женщина обратилась с вопросом к правоохранителям, которые вели задержанного молодого парня: «Зачем вы его схватили, ребята?», и в ответ получила сильный удар ногой в живот от полицейского. Юдина ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Позднее в телеграм-каналах появилось видео извинений полицейского, который вместе с начальством явился в больницу с цветами. Силовик заявил, что у него запотело забрало, поэтому он не мог видеть, кто перед ним стоит. Однако на видео с акции видно, что забрало у омоновца поднято, а голос женщины четко свидетельствует о ее возрасте.

Позже пострадавшая сообщила, что простила правоохранителя, но потом пожалела о своем решении. Юдина собирается обратиться в Следственный комитет.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.01.21

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