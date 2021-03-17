Развращал мальчиков: учителя школы в Петербурге задержали за педофилию

В городе Токсово Ленинградской области задержан педагог по подозрению в педофилии. Задержанный – 60-летний учитель физики – преподает в одной из престижных школ Санкт-Петербурга, сообщают местные СМИ. Педагог подозревается в развращении мальчиков.

По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал на территории Всеволожского района Ленинградской области преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУ СКР по Ленобласти.

В отношении педагога возбуждены уголовное дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и и п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как отметили в Следственном комитете, в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступления. Кроме того, «устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности», – говорится в сообщении СКР.

По сведениям издания 47news, педагога задержали после обращения в полицию 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина сообщил, что с октября по ноябрь прошлого года его 13-летний сын стал объектом сексуальных домогательств со стороны 60-летнего репетитора из Токсово.

Правоохранители нашли еще одного потерпевшего. 20-летний молодой человек рассказал следователям, что подвергался домогательствам со стороны педагога в период с 2010 по 2012 годы, пишет издание.

По его данным, задержанный является учителем высшей категории. Сейчас он работает в одной из престижных школ Санкт-Петербурга с физико-техническим уклоном. Что это за учебное заведение, издание не раскрывает. Помимо физики учитель преподает также русский язык и литературу. Известно, что у задержанного нет семьи.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.03.21

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