В ДТП под Череповцом погибли трое, еще девять получили травмы

Под Череповцом произошла серьезная дорожная авария, в ходе которой в которой три человека погибли, еще девять получили различные травмы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Вологодской области, участниками ДТП стали автомобили Renault Logan и пассажирская «Газель».

Авария произошла утром 22 марта на трассе А-114 «Вологда – Новая Ладога». Среди погибших есть ребенок, среди пострадавших – тоже. СМИ со ссылкой на предварительные данные изначально сообщили, что «Газель» принадлежит Федеральной службе исполнения наказаний, однако эта информация была опровергнута представителем СКР.

По информации областного ГУ МЧС, в легковом автомобиле находились пять человек. Двое взрослых и ребенок погибли на месте. Два человека: 1 взрослый и 1 ребенок пострадали. Ребенок госпитализирован в реанимацию детской городской больницы Череповца. В «Газели» находилось 7 человек. Все они пострадали. Четверо из них получили переломы и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

К ликвидации последствий аварии привлечено 35 человек и 14 единиц техники. Было организовано реверсивное движение.

Вологда, Иван Гридин

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