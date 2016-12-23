Путин увязал туристический и рабочий «безвиз» в ЕС для украинцев / Работать-то все равно придется нелегально…

Публикации за 23.12.16

Президент РФ Владимир Путин поддерживает безвизовый режим с ЕС для граждан Украины. Так он ответил на вопрос корреспондента ТАСС на ежегодной пресс-конференции. Визы в целом он назвал «анахронизмом» времен «холодной войны».

Однако, добавил Путин, не вполне понятно, что за «безвиз» будет работать в Европе для украинцев: будут это визы рабочие или туристические. Скорее всего, предположил он, визы будут туристические, без разрешения на работу. А это означает, указал российский президент, что украинец, приехавший в Европу на заработки, будет вынужден раз в три месяца выезжать обратно на Украину, «отмечаться» – и тут же ехать назад. Это унизительно для украинцев, заявил Путин и напомнил, что, по последним данным, в России на заработках находятся около 3 млн граждан Украины.

В середине декабря Европарламент большинством голосов одобрил безвизовый режим для Украины и Грузии, но решение ЕП должен официально подтвердить Совет Евросоюза. Если эту директиву утвердят, режим начнет действовать в начале весны 2017 года. Для утверждения безвизового режима Советом ЕС претенденты должны заручиться единогласным согласием всех 28 стран-членов. Ранее Германия, Голландия и Франция высказались против введения безвизового режима для Украины и Грузии, обосновывая это тем, что может увеличиться поток гастарбайтеров, которые будут нелегально работать в странах Евросоюза. Добавим также, что «европейский безвиз» был одним из ведущих лозунгов Майдана-2014, причем речь шла именно о том, чтобы легально ездить в ЕС на заработки.

Москва, Зоя Березина

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