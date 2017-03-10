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Политика

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Публикации за 10.03.17

Медведев смягчил турецкое продэмбарго / Кабмин разрешил ввоз в Россию ряда турецких продуктов

Медведев смягчил турецкое продэмбарго Кабмин разрешил ввоз в Россию ряда турецких продуктов

Правительство России смягчило продэмбарго в отношении Турции, разрешив ввоз в страну ряда турецких продуктов. Соответствующее подписал премьер-министра Дмитрий Медведев.

Согласно документу, из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенного в Турции и запрещенныого к ввозу в Россию, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров.

В октябре прошлого года кабмин исключил из турецкого продэмбарго цитрусовые, абрикосы, персики и сливы.

Напомним, ввоз ряда продуктов питания из Турции был запрещен с 1 января 2016 года, после того как в ноябре 2015 года турецкий истребитель в небе над Сирией сбил российский бомбардировщик Су-24. В конце июня прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , после чего президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать процесс восстановления отношений.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.03.17

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