Медведев смягчил турецкое продэмбарго / Кабмин разрешил ввоз в Россию ряда турецких продуктов

Публикации за 10.03.17

Правительство России смягчило продэмбарго в отношении Турции, разрешив ввоз в страну ряда турецких продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министра Дмитрий Медведев.

Согласно документу, из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенного в Турции и запрещенныого к ввозу в Россию, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров.

В октябре прошлого года кабмин исключил из турецкого продэмбарго цитрусовые, абрикосы, персики и сливы.

Напомним, ввоз ряда продуктов питания из Турции был запрещен с 1 января 2016 года, после того как в ноябре 2015 года турецкий истребитель в небе над Сирией сбил российский бомбардировщик Су-24. В конце июня прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за сбитый самолет, после чего президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать процесс восстановления отношений.

Москва, Светлана Петрова

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