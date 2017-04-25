Сенатор Клинцевич: Британия будет буквально стерта ответным ударом / В Совфеде ответили на заявление о праве на ядерный удар

Публикации за 25.04.17

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который ранее заявил, что Лондон оставляет за собой право превентивного ядерного удара. На своей странице в Facebook Клинцевич заявил, что в этом случае должен последовать жесткий ответ.

Он также отметил, что «в лучшем случае это заявление (Фэллона – прим. ред.) следует рассматривать как некий элемент психологической войны». Сенатор также подчеркнул, что если Британия готова атаковать ядерную державу, то сама, обладая небольшой территорией, будет «буквально стерта с лица земли ответным ударом». Он также отметил, что если островное государство нанесет удар по неядерной державе, это будет похоже на применение США атомного оружия в японских городах Хиросима и Нагасаки в конце Второй Мировой войны, заключил Клинцевич.

Ранее и премьер-министр Тереза Мэй, и сам Фэллон при обсуждении в парламенте стратегии ядерного сдерживания заявляли, что Британия готова превентивно применить имеющееся у нее ядерное оружие, напоминает РИА «Новости».

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