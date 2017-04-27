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Политика

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Публикации за 27.04.17

В Совфеде ответили на возможность удара США по России / «Пусть знают, что мы знаем»

В Совфеде ответили на возможность удара США по России «Пусть знают, что мы знаем»

«Пусть знают, что мы знаем», – вот главный посыл сегодняшнего заявления первого замначальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Виктора Познихира о том, что противоракетная оборона (ПРО) США в Европе создает возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как отмечает «Российская газета», ранее на брифинге Познихир заявил, что «нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ».

Клинцевич отметил, что данное заявление имеет несколько адресатов. В частности, «послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью». «Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», – заявил сенатор.

По его мнению, на сегодняшний день самая верная гарантия сохранения мира – это способность России «самым жестким образом ответить на возможную агрессию». Клинцевич также отметил, что заявления Познихира адресованы также и российским гражданам. «Им нечего опасаться: ситуация под контролем», – заключил сенатор.

Напомним, в своем выступлении Познихир в частности отметил, что ПРО США включает около 30 противоракет «ГБИ», 130 – «Стандарт-3», 150 – комплексов THAAD. Они располагаются на территории США, а также в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов американской ПРО. Кроме того, соответствующее вооружение имеется и на кораблях США и их союзников, дислоцированных, в том числе, вблизи территории России.

Он также добавил, что США создают и такие системы, которые должны наносить удары с высокой точностью с космической орбиты, отмечает РИА «Новости». «Поэтому, Россия, конечно, будет принимать меры, мы будем все делать, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны. Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому», – констатировал представитель Генштаба.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.04.17

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